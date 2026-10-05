Report uriaș la Loto 6/49. Ce sumă este pusă în joc la tragerea de joi

Loteria Română organizează joi, 8 octombrie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La următoarea extragere organizată de Loteria Română, categoria I a jocului Loto 6/49 are un report de peste 12,84 milioane de lei, sumă care depășește 2,4 milioane de euro. Și la Joker s-au strâns premii consistente, reportul pus în joc pentru câștigul de categoria I ajungând la peste 1,64 milioane de euro.

Noile trageri sunt programate pentru joi, 8 octombrie, potrivit unui comunicat al Loteriei Române.

Cel mai mare report este înregistrat la Loto 6/49. La categoria I sunt în joc peste 12,84 milioane de lei, adică mai mult de 2,4 milioane de euro.

Și la Noroc s-a acumulat o sumă importantă. Reportul cumulat depășește 2,28 milioane de lei, echivalentul a peste 427.100 de euro. La Joker, categoria I, reportul a trecut de 8,77 milioane de lei, ceea ce înseamnă mai mult de 1,64 milioane de euro.

La Noroc Plus, suma cumulată depășește 148.800 de lei, aproximativ 27.800 de euro.

Un report consistent este pus în joc și la Loto 5/40. La categoria I, suma depășește 2,2 milioane de lei, echivalentul a peste 412.000 de euro.

La Super Noroc, reportul categoriei I a ajuns la peste 466.800 de lei, adică aproximativ 87.300 de euro.

Tragerile de joi vin după extragerile de duminică, 4 octombrie, când Loteria Română a acordat peste 29.400 de câștiguri. Valoarea totală a premiilor a depășit 6,04 milioane de lei.

La precedenta tragere Noroc, un jucător a câștigat 86.046 de lei la categoria a III-a. Biletul câștigător a fost cumpărat prin platforma online a Loteriei Române.

Tot la Noroc a fost acordat și premiul de categoria N-3, în valoare de 3.279.807,66 lei. Biletul câștigător a fost jucat la o stație de plată parteneră.

La Joker, un bilet cumpărat online a adus premiul de categoria a II-a, în valoare de 365.367,95 lei.

Un câștig important a fost acordat și la Loto 5/40. Premiul de categoria a II-a, de 125.669 de lei, a fost obținut cu un bilet jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro.