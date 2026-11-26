Câștig de peste jumătate de milion de euro la Loto 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos
- Mădălina Sfrijan
- 26 noiembrie 2026, 22:51
Un jucător a câștigat premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 3,029 milioane de lei, echivalentul a peste 567.000 de euro, la tragerea organizată joi, 26 noiembrie. Biletul câștigător a fost cumpărat de la o agenție din Lehliu-Gară, județul Călărași, potrivit anunțului făcut de Loteria Română.
Câștigătorul a completat două variante simple
Biletul norocos a fost completat cu două variante simple, iar prețul acestuia a fost de 16,50 lei. Premiul obținut joi reprezintă al cincilea câștig de categoria I înregistrat în acest an la Loto 6/49.
Ultimul premiu uriaș a fost câștigat pe 12 noiembrie. Cea mai recentă câștigare a premiului de categoria I înaintea tragerii de joi a avut loc pe 12 noiembrie 2026. Atunci, valoarea câștigului a fost de 5,226 milioane de lei.
Câștigătorul are la dispoziție 90 de zile pentru revendicarea premiului
Potrivit regulamentului de organizare și administrare a jocurilor de tip loto tradițional, persoana care a obținut premiul are la dispoziție 90 de zile, calculate de la data tragerii, pentru a-și revendica banii.
Loteria Română a organizat și duminică, 22 noiembrie 2026, trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Cele mai mari premii puse în joc au fost la Joker, unde reportul depășea 460.000 de euro, la Loto 6/49, cu peste 288.000 de euro, și la Noroc, unde suma acumulată trecea de 250.000 de euro.
La tragerea de duminică au fost extrase următoarele combinații:
- Loto 6/49: 44, 23, 12, 37, 19, 18
- Noroc: 1 5 6 9 6 8 6
- Joker: 14, 15, 29, 18, 25 + 20
- Noroc Plus: 2 7 3 8 1 9
- Loto 5/40: 37, 12, 9, 20, 21, 6
- Super Noroc: 0 0 0 4 9 5
Ce reporturi au fost puse în joc la Loto 6/49 și Joker
La Loto 6/49, categoria I a avut un report de peste 1,54 milioane de lei, echivalentul a peste 288.100 de euro. La Noroc, reportul cumulat a depășit 1,33 milioane de lei, respectiv 250.100 de euro.
La Joker, premiul de categoria I a avut un report de peste 2,31 milioane de lei, echivalentul a peste 433.600 de euro. La categoria a II-a, suma acumulată a fost de peste 162.000 de lei, adică mai mult de 30.300 de euro.
La Noroc Plus, la categoria I, reportul a ajuns la peste 130.900 de lei, echivalentul a peste 24.500 de euro.
Loteria Română a acordat peste 13.900 de câștiguri la tragerile precedente.