Un jucător a câștigat premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 3,029 milioane de lei, echivalentul a peste 567.000 de euro, la tragerea organizată joi, 26 noiembrie. Biletul câștigător a fost cumpărat de la o agenție din Lehliu-Gară, județul Călărași, potrivit anunțului făcut de Loteria Română.

Biletul norocos a fost completat cu două variante simple, iar prețul acestuia a fost de 16,50 lei. Premiul obținut joi reprezintă al cincilea câștig de categoria I înregistrat în acest an la Loto 6/49.

Ultimul premiu uriaș a fost câștigat pe 12 noiembrie. Cea mai recentă câștigare a premiului de categoria I înaintea tragerii de joi a avut loc pe 12 noiembrie 2026. Atunci, valoarea câștigului a fost de 5,226 milioane de lei.

Potrivit regulamentului de organizare și administrare a jocurilor de tip loto tradițional, persoana care a obținut premiul are la dispoziție 90 de zile, calculate de la data tragerii, pentru a-și revendica banii.

Loteria Română a organizat și duminică, 22 noiembrie 2026, trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Cele mai mari premii puse în joc au fost la Joker, unde reportul depășea 460.000 de euro, la Loto 6/49, cu peste 288.000 de euro, și la Noroc, unde suma acumulată trecea de 250.000 de euro.

La tragerea de duminică au fost extrase următoarele combinații:

Loto 6/49: 44, 23, 12, 37, 19, 18

Noroc: 1 5 6 9 6 8 6

Joker: 14, 15, 29, 18, 25 + 20

Noroc Plus: 2 7 3 8 1 9

Loto 5/40: 37, 12, 9, 20, 21, 6

Super Noroc: 0 0 0 4 9 5

La Loto 6/49, categoria I a avut un report de peste 1,54 milioane de lei, echivalentul a peste 288.100 de euro. La Noroc, reportul cumulat a depășit 1,33 milioane de lei, respectiv 250.100 de euro.

La Joker, premiul de categoria I a avut un report de peste 2,31 milioane de lei, echivalentul a peste 433.600 de euro. La categoria a II-a, suma acumulată a fost de peste 162.000 de lei, adică mai mult de 30.300 de euro.

La Noroc Plus, la categoria I, reportul a ajuns la peste 130.900 de lei, echivalentul a peste 24.500 de euro.

Loteria Română a acordat peste 13.900 de câștiguri la tragerile precedente.