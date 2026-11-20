Un bărbat din Călărași a devenit câștigătorul unui premiu de peste 5,2 milioane de lei la Loto 6/49, echivalentul a aproximativ 980.000 de euro. Norocosul are peste 60 de ani și joacă la loto de aproximativ 35 de ani. Acesta și-a ridicat premiul . vineri, 20 noiembrie, la sediul central al Loteriei Române, după tragerea din 12 noiembrie 2026.

Deși suma câștigată se apropie de un milion de euro, biletul care i-a adus marele premiu a costat doar 32,50 de lei. Potrivit Loteriei Române, o parte dintre numerele alese de bărbat au o semnificație personală.

Potrivit informațiilor transmise de Loteria Română, premiul de categoria I, în valoare de 5.226.582,80 de lei, a fost revendicat vineri de un bărbat din Călărași, în vârstă de peste 60 de ani.

Acesta participă la jocurile loto de aproximativ trei decenii și jumătate și le-a povestit reprezentanților instituției că preferă să completeze variante simple. O parte dintre numerele care i-au adus câștigul au fost alese datorită semnificației personale pe care o au pentru el.

Chiar dacă a obținut un premiu consistent, bărbatul nu intenționează să renunțe la jocurile sale preferate. Acesta a spus că va continua să participe la Loto 6/49 și Joker, potrivit Loteriei Române.

Biletul care i-a adus premiul de aproape un milion de euro a fost cumpărat de la agenția 40-020 din Călărași.

Acesta a inclus trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la jocul Noroc. Pentru întreaga combinație, câștigătorul a achitat 32,50 de lei.

Premiul obținut la tragerea din 12 noiembrie s-a ridicat la 5.226.582,80 de lei, adică aproximativ 980.000 de euro.

La final, bărbatul le-a transmis un mesaj celorlalți participanți la jocurile loto:

„Tuturor jucătorilor le doresc să persevereze și să câștige! Eu am sperat și am câștigat”, a arătat el.

Loto 6/49: 39, 20, 47, 46, 43, 32

Noroc: 9 6 7 6 1 9 3

Joker: 44, 7, 18, 15, 16 + 6

Noroc Plus: 3 7 5 7 0 8

Loto 5/40: 37, 9, 19, 20, 33, 17

Super Noroc: 9 9 5 1 6 0