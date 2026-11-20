Un român a câștigat aproape un milion de euro la Loto 6/49. Cât a costat biletul care i-a schimbat destinul
- Mădălina Sfrijan
- 20 noiembrie 2026, 15:23
Un bărbat din Călărași a devenit câștigătorul unui premiu de peste 5,2 milioane de lei la Loto 6/49, echivalentul a aproximativ 980.000 de euro. Norocosul are peste 60 de ani și joacă la loto de aproximativ 35 de ani. Acesta și-a ridicat premiul . vineri, 20 noiembrie, la sediul central al Loteriei Române, după tragerea din 12 noiembrie 2026.
Câștigătorul joacă la loto de 35 de ani
Deși suma câștigată se apropie de un milion de euro, biletul care i-a adus marele premiu a costat doar 32,50 de lei. Potrivit Loteriei Române, o parte dintre numerele alese de bărbat au o semnificație personală.
Potrivit informațiilor transmise de Loteria Română, premiul de categoria I, în valoare de 5.226.582,80 de lei, a fost revendicat vineri de un bărbat din Călărași, în vârstă de peste 60 de ani.
Acesta participă la jocurile loto de aproximativ trei decenii și jumătate și le-a povestit reprezentanților instituției că preferă să completeze variante simple. O parte dintre numerele care i-au adus câștigul au fost alese datorită semnificației personale pe care o au pentru el.
Chiar dacă a obținut un premiu consistent, bărbatul nu intenționează să renunțe la jocurile sale preferate. Acesta a spus că va continua să participe la Loto 6/49 și Joker, potrivit Loteriei Române.
Biletul câștigător a costat 32,50 de lei
Biletul care i-a adus premiul de aproape un milion de euro a fost cumpărat de la agenția 40-020 din Călărași.
Acesta a inclus trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la jocul Noroc. Pentru întreaga combinație, câștigătorul a achitat 32,50 de lei.
Premiul obținut la tragerea din 12 noiembrie s-a ridicat la 5.226.582,80 de lei, adică aproximativ 980.000 de euro.
La final, bărbatul le-a transmis un mesaj celorlalți participanți la jocurile loto:
„Tuturor jucătorilor le doresc să persevereze și să câștige! Eu am sperat și am câștigat”, a arătat el.
Numerele câștigătoare de joi, 19 noiembrie
Loto 6/49: 39, 20, 47, 46, 43, 32
Noroc: 9 6 7 6 1 9 3
Joker: 44, 7, 18, 15, 16 + 6
Noroc Plus: 3 7 5 7 0 8
Loto 5/40: 37, 9, 19, 20, 33, 17
Super Noroc: 9 9 5 1 6 0