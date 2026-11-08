Rezultate Loto 8 noiembrie 2026. Numerele extrase la toate cele șase jocuri
- Adriana Popescu
- 8 noiembrie 2026, 19:20
Loteria Română a organizat duminică, 8 noiembrie 2026, noi extrageri pentru Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Pentru această rundă, reporturile anunțate înaintea tragerilor depășeau cumulat 8 milioane de lei, cele mai mari sume fiind disponibile la Loto 6/49 și Noroc.
La Loto 6/49, premiul de categoria I avea un report de peste 3,47 milioane de lei, echivalentul a peste 649.900 de euro. La Noroc, suma cumulată depășea 1,91 milioane de lei. Extragerile au fost programate începând cu ora 18:30, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, difuzată de România TV, potrivit Loteriei Române.
Rezultate Loto 8 noiembrie 2026. Numerele extrase
Lista numerelor transmisă pentru extragerile de duminică este următoarea:
|Joc
|Numere transmise
|Loto 6/49
|41, 48, 3, 13, 20 — lipsește un număr
|Noroc
|2, 2, 5, 0, 1, 3, 8
|Joker
|24, 28, 16, 4, 8 + 20
|Noroc Plus
|9, 7, 0, 6, 5, 5
|Loto 5/40
|11, 9, 25, 23, 29, 34
|Super Noroc
|2, 9, 2, 9, 5, 4
Atenție: numerele din tabel sunt cele furnizate în materialul inițial și nu au putut fi confirmate integral din rezultatele oficiale pentru 8 noiembrie. La Loto 6/49 sunt enumerate doar cinci numere, deși jocul presupune extragerea a șase. Lista trebuie verificată înainte de publicare.
Ce premii au fost puse în joc la Loto 6/49 și Noroc
Pentru extragerea din 8 noiembrie, Loteria Română a anunțat un report de peste 3,47 milioane de lei la categoria I a jocului Loto 6/49.
Suma reprezenta echivalentul a peste 649.900 de euro.
La Noroc, reportul cumulat a depășit 1,91 milioane de lei, respectiv peste 358.400 de euro.
Acestea au fost cele mai mari premii anunțate pentru extragerile de duminică.
Reporturi importante și la Joker
La Joker, premiul de categoria I a avut un report de peste 1,31 milioane de lei, echivalentul a peste 246.100 de euro.
Pentru categoria a II-a, suma acumulată a depășit 474.200 de lei, adică peste 88.800 de euro.
Și la categoria a III-a a fost înregistrat un report, în valoare de peste 39.800 de lei.
În cazul jocului Noroc Plus, reportul cumulat anunțat înaintea extragerii a fost de peste 56.400 de lei.
Câți bani au fost disponibili la Loto 5/40 și Super Noroc
La Loto 5/40, categoria I, Loteria Română a pus în joc un report de peste 345.200 de lei, echivalentul a peste 64.600 de euro.
La Super Noroc, suma acumulată pentru categoria I a depășit 527.400 de lei, respectiv peste 98.700 de euro.
Valorile reprezintă reporturile existente înaintea tragerilor de duminică, 8 noiembrie, și nu rezultatele privind premiile efectiv câștigate în urma acestora.