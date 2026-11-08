Rezultate Loto 8 noiembrie 2026. Numerele extrase la toate cele șase jocuri

Loteria Română a organizat duminică, 8 noiembrie 2026, noi extrageri pentru Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Pentru această rundă, reporturile anunțate înaintea tragerilor depășeau cumulat 8 milioane de lei, cele mai mari sume fiind disponibile la Loto 6/49 și Noroc.

La Loto 6/49, premiul de categoria I avea un report de peste 3,47 milioane de lei, echivalentul a peste 649.900 de euro. La Noroc, suma cumulată depășea 1,91 milioane de lei. Extragerile au fost programate începând cu ora 18:30, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, difuzată de România TV, potrivit Loteriei Române.

Lista numerelor transmisă pentru extragerile de duminică este următoarea:

Joc Numere transmise Loto 6/49 41, 48, 3, 13, 20 — lipsește un număr Noroc 2, 2, 5, 0, 1, 3, 8 Joker 24, 28, 16, 4, 8 + 20 Noroc Plus 9, 7, 0, 6, 5, 5 Loto 5/40 11, 9, 25, 23, 29, 34 Super Noroc 2, 9, 2, 9, 5, 4

Atenție: numerele din tabel sunt cele furnizate în materialul inițial și nu au putut fi confirmate integral din rezultatele oficiale pentru 8 noiembrie. La Loto 6/49 sunt enumerate doar cinci numere, deși jocul presupune extragerea a șase. Lista trebuie verificată înainte de publicare.

Pentru extragerea din 8 noiembrie, Loteria Română a anunțat un report de peste 3,47 milioane de lei la categoria I a jocului Loto 6/49.

Suma reprezenta echivalentul a peste 649.900 de euro.

La Noroc, reportul cumulat a depășit 1,91 milioane de lei, respectiv peste 358.400 de euro.

Acestea au fost cele mai mari premii anunțate pentru extragerile de duminică.

La Joker, premiul de categoria I a avut un report de peste 1,31 milioane de lei, echivalentul a peste 246.100 de euro.

Pentru categoria a II-a, suma acumulată a depășit 474.200 de lei, adică peste 88.800 de euro.

Și la categoria a III-a a fost înregistrat un report, în valoare de peste 39.800 de lei.

În cazul jocului Noroc Plus, reportul cumulat anunțat înaintea extragerii a fost de peste 56.400 de lei.

La Loto 5/40, categoria I, Loteria Română a pus în joc un report de peste 345.200 de lei, echivalentul a peste 64.600 de euro.

La Super Noroc, suma acumulată pentru categoria I a depășit 527.400 de lei, respectiv peste 98.700 de euro.

Valorile reprezintă reporturile existente înaintea tragerilor de duminică, 8 noiembrie, și nu rezultatele privind premiile efectiv câștigate în urma acestora.