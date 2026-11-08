Loteria Română organizează duminică, 8 noiembrie 2026, noi trageri pentru șase jocuri loto, iar la Loto 6/49 premiul de categoria I depășește 3,47 milioane de lei. Sumele puse în joc vin după extragerile de joi, când au fost acordate peste 17.100 de câștiguri, cu o valoare totală mai mare de 1,34 milioane de lei.

Duminică au loc extragerile pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La mai multe dintre aceste jocuri s-au acumulat reporturi, inclusiv la categoriile principale de câștig.

La Loto 6/49, premiul de categoria I pus în joc la extragerea de duminică depășește 3,47 milioane de lei, echivalentul a peste 649.900 de euro.

La Noroc, suma totală acumulată pentru această tragere este de peste 1,91 milioane de lei, respectiv mai mult de 358.400 de euro.

Pentru extragerea Joker din 8 noiembrie, la categoria I s-a acumulat un report care depășește 1,31 milioane de lei, echivalentul a peste 246.100 de euro.

Sume sunt disponibile și la următoarele două categorii ale aceluiași joc. La categoria a II-a, reportul este de peste 474.200 de lei, adică mai mult de 88.800 de euro.

La categoria a III-a, valoarea reportului depășește 39.800 de lei.

În cazul jocului Noroc Plus, participanții au la dispoziție un report cumulat de peste 56.400 de lei.

La Loto 5/40, pentru categoria I, suma reportată la tragerea de duminică este de peste 345.200 de lei. Valoarea reprezintă echivalentul a peste 64.600 de euro.

Un premiu mai mare este disponibil la Super Noroc, unde reportul de categoria I a ajuns la peste 527.400 de lei, respectiv mai mult de 98.700 de euro.

La precedentele extrageri, organizate joi, 5 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 17.100 de premii. Valoarea totală a câștigurilor a depășit 1,34 milioane de lei.

Ultimul premiu de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat la extragerea din 22 octombrie 2026.

Un jucător a obținut atunci 17.760.754,40 de lei, sumă care reprezintă peste 3,32 milioane de euro. Biletul câștigător a fost achiziționat prin aplicația mobilă AmParcat.ro și a conținut trei variante simple. Pentru acesta, câștigătorul a plătit 24,50 lei.

Premiul din octombrie a reprezentat al treilea câștig de categoria I acordat în 2026 la Loto 6/49. Anterior, la tragerea din 13 august, un participant câștigase 52,8 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 10 milioane de euro.

Suma obținută în luna august a reprezentat cel mai mare premiu de categoria I acordat vreodată la Loto 6/49.