Tragerile Loto din 8 noiembrie 2026. Ce premii sunt în joc la Loto 6/49, Joker și Noroc
- Adriana Popescu
- 8 noiembrie 2026, 08:26
Loteria Română organizează duminică, 8 noiembrie 2026, noi trageri pentru șase jocuri loto, iar la Loto 6/49 premiul de categoria I depășește 3,47 milioane de lei. Sumele puse în joc vin după extragerile de joi, când au fost acordate peste 17.100 de câștiguri, cu o valoare totală mai mare de 1,34 milioane de lei.
Duminică au loc extragerile pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La mai multe dintre aceste jocuri s-au acumulat reporturi, inclusiv la categoriile principale de câștig.
Loto 6/49, 8 noiembrie 2026. Report de peste 3,47 milioane de lei
La Loto 6/49, premiul de categoria I pus în joc la extragerea de duminică depășește 3,47 milioane de lei, echivalentul a peste 649.900 de euro.
La Noroc, suma totală acumulată pentru această tragere este de peste 1,91 milioane de lei, respectiv mai mult de 358.400 de euro.
Ce premii sunt puse în joc la Joker și Noroc Plus
Pentru extragerea Joker din 8 noiembrie, la categoria I s-a acumulat un report care depășește 1,31 milioane de lei, echivalentul a peste 246.100 de euro.
Sume sunt disponibile și la următoarele două categorii ale aceluiași joc. La categoria a II-a, reportul este de peste 474.200 de lei, adică mai mult de 88.800 de euro.
La categoria a III-a, valoarea reportului depășește 39.800 de lei.
În cazul jocului Noroc Plus, participanții au la dispoziție un report cumulat de peste 56.400 de lei.
Reporturile la Loto 5/40 și Super Noroc
La Loto 5/40, pentru categoria I, suma reportată la tragerea de duminică este de peste 345.200 de lei. Valoarea reprezintă echivalentul a peste 64.600 de euro.
Un premiu mai mare este disponibil la Super Noroc, unde reportul de categoria I a ajuns la peste 527.400 de lei, respectiv mai mult de 98.700 de euro.
La precedentele extrageri, organizate joi, 5 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 17.100 de premii. Valoarea totală a câștigurilor a depășit 1,34 milioane de lei.
Când a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49
Ultimul premiu de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat la extragerea din 22 octombrie 2026.
Un jucător a obținut atunci 17.760.754,40 de lei, sumă care reprezintă peste 3,32 milioane de euro. Biletul câștigător a fost achiziționat prin aplicația mobilă AmParcat.ro și a conținut trei variante simple. Pentru acesta, câștigătorul a plătit 24,50 lei.
Premiul din octombrie a reprezentat al treilea câștig de categoria I acordat în 2026 la Loto 6/49. Anterior, la tragerea din 13 august, un participant câștigase 52,8 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 10 milioane de euro.
Suma obținută în luna august a reprezentat cel mai mare premiu de categoria I acordat vreodată la Loto 6/49.