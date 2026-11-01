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Tragerile Loto 1 noiembrie 2026. Reporturi de milioane de lei la tragerile de duminică

Tragerile Loto 1 noiembrie 2026. Reporturi de milioane de lei la tragerile de duminicăTragerea Loto. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Duminică, 1 noiembrie 2026, au loc noi trageri la Loto 6/49, Joker, Noroc și celelalte jocuri organizate de Loteria Română. Premiul de categoria I la Loto 6/49 depășește 1,97 milioane de lei, în timp ce la Noroc reportul cumulat a ajuns la peste 1,67 milioane de lei.

Tragerile sunt programate începând cu ora 18:30. Jucătorii pot urmări numerele extrase pentru toate cele șase jocuri, iar rezultatele vor fi publicate după încheierea extragerilor.

Reporturile puse în joc la Loto 6/49 și Noroc

La tragerea de duminică, unul dintre cele mai importante reporturi este înregistrat la Loto 6/49, categoria I. Valoarea acestuia depășește 1,97 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 369.000 de euro.

La Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 1,67 milioane de lei, respectiv aproximativ 313.200 de euro. Sumele reprezintă premiile care pot fi câștigate de participanții care îndeplinesc condițiile de câștig.

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Și la Joker sunt în joc premii importante. La categoria I, reportul depășește 892.000 de lei, adică aproximativ 166.800 de euro. La categoria a II-a, suma acumulată este de peste 382.900 de lei, echivalentul a aproximativ 71.600 de euro.

Ce premii sunt disponibile la celelalte jocuri

La Loto 5/40, categoria I, reportul depășește 175.200 de lei, respectiv aproximativ 32.700 de euro.

La Super Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 520.200 de lei, echivalentul a aproximativ 97.300 de euro.

Duminică se organizează extrageri pentru toate cele șase jocuri: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Aproape 12.000 de câștiguri la tragerea precedentă

La extragerile organizate joi, 29 octombrie 2026, Loteria Română a acordat 11.787 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 1,28 milioane de lei.

La Loto 6/49, categoria a II-a, au fost înregistrate două câștiguri, fiecare în valoare de 107.627,68 lei. Potrivit informațiilor publicate de Loteria Română, unul dintre biletele câștigătoare a fost jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro, iar celălalt la o agenție loto din Adjud, județul Vrancea.

Bilet Loto

Bilet Loto. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Aceste rezultate au fost anunțate înaintea tragerilor din 1 noiembrie și nu reprezintă câștigurile aferente extragerii de duminică.

Rezultate Loto 1 noiembrie 2026. Numerele câștigătoare

Numerele extrase la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc vor fi completate aici după desfășurarea tragerilor.

Rezultatele oficiale pot fi consultate pe site-ul Loteriei Române. Pentru verificarea unui bilet, jucătorii trebuie să compare numerele înscrise cu cele publicate pentru jocul și categoria corespunzătoare.

Tragerile de duminică aduc în joc reporturi cumulate de milioane de lei, iar interesul se concentrează în special asupra premiilor de categoria I la Loto 6/49, Noroc și Joker.

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