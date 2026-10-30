Loteria Română organizează duminică, 1 noiembrie 2026, o nouă rundă de extrageri pentru șase jocuri loto. Pentru mai multe dintre aceste jocuri, sumele reportate depășesc câteva sute de mii de lei, iar două dintre ele au acumulat premii de peste un milion de lei.

La Loto 6/49, marele premiu a ajuns la peste 1,97 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 369.000 de euro. Și la Noroc, suma totală reportată este una importantă, depășind 1,67 milioane de lei.

Pentru extragerea Joker de duminică, la categoria I s-a acumulat un report de peste 892.000 de lei, reprezentând mai mult de 166.800 de euro.La același joc, categoria a II-a are un report de peste 382.900 de lei, echivalentul a peste 71.600 de euro.

La Loto 5/40, premiul reportat la categoria I depășește 175.200 de lei, respectiv 32.700 de euro. De asemenea, la Super Noroc, reportul cumulat a trecut de 520.200 de lei, sumă echivalentă cu peste 97.300 de euro.

Loteria Română organizează și o nouă tragere Noroc Plus, alături de celelalte cinci jocuri programate pentru 1 noiembrie.

La precedentele trageri, organizate joi, 29 octombrie, au fost acordate 11.787 de premii pentru participanții la jocurile Loteriei Române. Valoarea cumulată a câștigurilor a depășit 1,28 milioane de lei.

Printre premiile importante s-au numărat două câștiguri la categoria a II-a a jocului Loto 6/49. Fiecare dintre acestea a avut valoarea de 107.627,68 de lei.

Unul dintre biletele câștigătoare a fost achiziționat prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro. Cel de-al doilea bilet a fost jucat la o agenție loto din municipiul Adjud, județul Vrancea.

Extragerea numerelor câștigătoare pentru cele șase jocuri este programată duminică, 1 noiembrie 2026.

Tragerile vor fi transmise în direct de România TV, în emisiunea „Românii au noroc”, care începe la ora 18:30.

În cadrul extragerilor vor fi stabilite numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, precum și rezultatele jocurilor Noroc, Noroc Plus și Super Noroc.