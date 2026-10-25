Loteria Română organizează duminică, 25 octombrie, noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Fondul de câștiguri pentru categoria I la Loto 6/49 a fost suplimentat cu 500.000 de lei, în timp ce la Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 283.000 de euro.

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Pentru tragerea din 25 octombrie, Loteria Română a adăugat 500.000 de lei la fondul de câștiguri al categoriei I de la Loto 6/49. Măsura vine după ce, la extragerea din 22 octombrie, un jucător a câștigat marele premiu al jocului.

La Noroc, reportul cumulat depășește 1,51 milioane de lei, echivalentul a peste 283.000 de euro.

Și la Joker sunt premii importante în joc. La categoria I, reportul depășește 460.900 de lei, adică peste 86.100 de euro. Pentru categoria a II-a, suma acumulată este de peste 289.700 de lei.

La Loto 5/40, reportul categoriei a II-a este de peste 39.300 de lei. La Super Noroc, valoarea reportului cumulat a trecut de 518.700 de lei, echivalentul a peste 96.900 de euro.

La tragerile loto de joi, 22 octombrie, Loteria Română a acordat aproximativ 23.100 de câștiguri, în valoare totală de peste 19,78 milioane de lei.

Premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat atunci și s-a ridicat la 17.760.754,40 de lei, adică peste 3,32 milioane de euro. Acesta a fost al treilea premiu de categoria I obținut la Loto 6/49 în 2026.

Tot la extragerea de joi, un jucător a câștigat premiul de categoria I la Loto 5/40, în valoare de 289.656 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe platforma online joc-loto.loto.ro.