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Rezultate Loto, 22 octombrie. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker și Noroc

Rezultate Loto, 22 octombrie. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker și NorocLoto. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Loteria Română a organizat joi, 22 octombrie 2026, noi extrageri la Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Premiile au fost suplimentate la categoria I Joker cu 300.000 de lei, după ce duminică a fost câștigat marele premiu, în valoare de peste 10 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la Loto 22 octombrie 2026

Jucătorii pot verifica mai jos numerele extrase joi la toate cele șase jocuri organizate de Loteria Română.

Loto 6/49: 5, 17, 29, 7, 8, 4

Joker: 6, 43, 7, 25, 26 + 18

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Noroc: 9, 1, 7, 5, 9, 3, 4

Noroc Plus: 0, 6, 7, 1, 2, 8

Loto 5/40: 9, 33, 22, 40, 13, 14

Super Noroc: 8, 1, 7, 4, 4, 3

Loteria Română a suplimentat cu 300.000 de lei premiul la Joker

După câștigarea marelui premiu la Joker, la tragerea din 18 octombrie 2026, Loteria Română a anunțat suplimentarea fondului de câștiguri al categoriei I cu 300.000 de lei pentru extragerea de joi.

La Loto 6/49, categoria I, reportul depășea 17,06 milioane de lei, echivalentul a peste 3,19 milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat era de peste 1,36 milioane de lei, adică mai mult de 256.500 de euro.

La Joker, categoria a II-a, se înregistra un report de peste 254.900 de lei. La Noroc Plus, categoria I, premiul pus în joc depășea 28.400 de lei.

Tragerea Loto

Tragerea Loto. Sursa foto: Pixabay

La Loto 5/40, categoria I, reportul era de peste 210.800 de lei, iar la Super Noroc, reportul cumulat depășea 506.500 de lei.

O româncă a câștigat peste 10 milioane de lei la Joker

La tragerea Joker de duminică, 18 octombrie, o jucătoare a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 10.004.076,02 lei, echivalentul a peste 1,87 milioane de euro. Acesta a fost al treilea câștig de categoria I înregistrat la Joker în 2026.

Biletul norocos a fost cumpărat online, prin intermediul platformei bilete.loto.ro. Acesta a fost completat cu o schemă redusă cod 12 în zona A și o schemă redusă cod 45 în zona B, însumând 123 de variante la Joker și o variantă la Noroc Plus. Prețul biletului a fost de 987,50 lei.

La aceeași tragere, la Loto 5/40 s-a câștigat un premiu de categoria a II-a, în valoare de 92.944 de lei. Biletul a fost jucat online.

La Joker s-a înregistrat și un câștig de categoria a III-a, în valoare de 81.314,04 lei, pe un bilet jucat la o agenție din Giurgiu. La Noroc, un jucător a obținut 61.238 de lei la categoria N-3, cu un bilet cumpărat online.

Loteria Română a acordat peste 29.500 de câștiguri la extragerile de duminică

La tragerile loto de duminică, 18 octombrie 2026, Loteria Română a acordat 29.533 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 12,75 milioane de lei.

La Loto 6/49, premiile se acordă în funcție de numărul de variante ghicite. Categoria I presupune ghicirea tuturor celor șase numere extrase, în timp ce categoriile inferioare recompensează potrivirea a cinci, patru sau trei numere.

La Joker, premiul cel mare se câștigă prin ghicirea celor cinci numere din primul set și a numărului Joker. Există și categorii de câștig pentru combinații cu mai puține numere corecte, în funcție de potrivirea cu numărul Joker.

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