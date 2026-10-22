Loteria Română a organizat joi, 22 octombrie 2026, noi extrageri la Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Premiile au fost suplimentate la categoria I Joker cu 300.000 de lei, după ce duminică a fost câștigat marele premiu, în valoare de peste 10 milioane de lei.

Jucătorii pot verifica mai jos numerele extrase joi la toate cele șase jocuri organizate de Loteria Română.

Loto 6/49: 5, 17, 29, 7, 8, 4

Joker: 6, 43, 7, 25, 26 + 18

Noroc: 9, 1, 7, 5, 9, 3, 4

Noroc Plus: 0, 6, 7, 1, 2, 8

Loto 5/40: 9, 33, 22, 40, 13, 14

Super Noroc: 8, 1, 7, 4, 4, 3

După câștigarea marelui premiu la Joker, la tragerea din 18 octombrie 2026, Loteria Română a anunțat suplimentarea fondului de câștiguri al categoriei I cu 300.000 de lei pentru extragerea de joi.

La Loto 6/49, categoria I, reportul depășea 17,06 milioane de lei, echivalentul a peste 3,19 milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat era de peste 1,36 milioane de lei, adică mai mult de 256.500 de euro.

La Joker, categoria a II-a, se înregistra un report de peste 254.900 de lei. La Noroc Plus, categoria I, premiul pus în joc depășea 28.400 de lei.

La Loto 5/40, categoria I, reportul era de peste 210.800 de lei, iar la Super Noroc, reportul cumulat depășea 506.500 de lei.

La tragerea Joker de duminică, 18 octombrie, o jucătoare a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 10.004.076,02 lei, echivalentul a peste 1,87 milioane de euro. Acesta a fost al treilea câștig de categoria I înregistrat la Joker în 2026.

Biletul norocos a fost cumpărat online, prin intermediul platformei bilete.loto.ro. Acesta a fost completat cu o schemă redusă cod 12 în zona A și o schemă redusă cod 45 în zona B, însumând 123 de variante la Joker și o variantă la Noroc Plus. Prețul biletului a fost de 987,50 lei.

La aceeași tragere, la Loto 5/40 s-a câștigat un premiu de categoria a II-a, în valoare de 92.944 de lei. Biletul a fost jucat online.

La Joker s-a înregistrat și un câștig de categoria a III-a, în valoare de 81.314,04 lei, pe un bilet jucat la o agenție din Giurgiu. La Noroc, un jucător a obținut 61.238 de lei la categoria N-3, cu un bilet cumpărat online.

La tragerile loto de duminică, 18 octombrie 2026, Loteria Română a acordat 29.533 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 12,75 milioane de lei.

La Loto 6/49, premiile se acordă în funcție de numărul de variante ghicite. Categoria I presupune ghicirea tuturor celor șase numere extrase, în timp ce categoriile inferioare recompensează potrivirea a cinci, patru sau trei numere.

La Joker, premiul cel mare se câștigă prin ghicirea celor cinci numere din primul set și a numărului Joker. Există și categorii de câștig pentru combinații cu mai puține numere corecte, în funcție de potrivirea cu numărul Joker.