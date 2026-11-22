Un report de peste 2,31 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 433.600 de euro, este pus în joc la categoria I a Joker, la tragerile loto organizate duminică, 22 noiembrie 2026. Sume importante sunt în joc și la Loto 6/49, Loto 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc, potrivit datelor publicate de Loteria Română.

La Loto 6/49, premiul de categoria I a ajuns la peste 1,54 milioane de lei, în timp ce la Noroc reportul cumulat depășește 1,33 milioane de lei. Tragerile de duminică au loc după ce, la extragerile de joi, 19 noiembrie, au fost acordate peste 13.900 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,41 milioane de lei.

Joker rămâne unul dintre jocurile cu cele mai mari reporturi ale acestei ediții. La categoria I, suma acumulată depășește 2,31 milioane de lei, în timp ce la categoria a II-a reportul este de peste 162.000 de lei, echivalentul a aproximativ 30.300 de euro.

La Noroc Plus, categoria I, este în joc un report de peste 130.900 de lei, adică aproximativ 24.500 de euro.

Și celelalte jocuri loto au acumulat premii importante:

Loto 6/49: peste 1,54 milioane de lei la categoria I;

peste 1,54 milioane de lei la categoria I; Noroc: report cumulat de peste 1,33 milioane de lei;

report cumulat de peste 1,33 milioane de lei; Loto 5/40: peste 767.000 de lei la categoria I;

peste 767.000 de lei la categoria I; Super Noroc: report cumulat de peste 564.200 de lei.

Sumele anunțate reprezintă reporturile existente înaintea tragerilor de duminică și pot fi modificate în urma rezultatelor extragerilor.

La tragerile loto de joi, 19 noiembrie, au fost acordate peste 13.900 de premii, cu o valoare totală de peste 1,41 milioane de lei.

La Loto 6/49, un jucător a câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 210.208,16 lei. Biletul norocos a fost cumpărat online, prin platforma bilete.loto.ro.

La Joker, premiul de categoria a III-a, în valoare de 52.820,76 de lei, a fost câștigat tot cu un bilet jucat online, prin joaca.loto.ro.

Un alt câștig important a fost înregistrat la Loto 5/40, unde premiul de categoria a II-a, în valoare de 161.422 de lei, a fost obținut cu un bilet cumpărat de la o agenție din Sectorul 3 al Bucureștiului.

Tragerile loto de duminică, 22 noiembrie 2026, sunt programate pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Rezultatele vor fi publicate după efectuarea extragerilor, iar câștigurile vor putea fi verificate pe platformele oficiale ale Loteriei Române.