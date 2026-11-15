Loteria Română organizează duminică, 15 noiembrie 2026, noi extrageri pentru principalele jocuri loto. Jucătorii pot participa la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerea de astăzi, fondul de câștiguri pentru categoria I la Loto 6/49 a fost suplimentat cu 250.000 de lei.

Extragerile sunt programate să înceapă la ora 18:35, iar numerele câștigătoare vor fi anunțate după efectuarea tragerilor.

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Pentru tragerea de duminică, Loteria Română anunță premii importante la mai multe categorii.

La Noroc, reportul cumulat depășește 1,06 milioane de lei, echivalentul a peste 199.800 de euro.

La Joker, categoria I are un report de peste 1,75 milioane de lei, adică mai mult de 328.900 de euro.

La Noroc Plus, premiul de categoria I a ajuns la peste 80.500 de lei.

La Loto 5/40, jucătorii pot câștiga un report de peste 527.700 de lei la categoria I. Pentru categoria a II-a, suma pusă în joc depășește 41.700 de lei.

La Super Noroc, reportul de la categoria I este de peste 540.900 de lei, echivalentul a mai mult de 101.100 de euro.

În plus, fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49 a fost suplimentat cu 250.000 de lei, după ce la tragerea din 12 noiembrie a fost câștigat marele premiu.

La extragerile organizate joi, 12 noiembrie 2026, Loteria Română a acordat peste 15.000 de premii, în valoare totală de peste 6,62 milioane de lei.

Cel mai mare câștig a fost obținut la Loto 6/49, unde premiul de categoria I a ajuns la 5.226.582,80 de lei, aproximativ 980.000 de euro.

Biletul norocos a conținut trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc. Acesta a fost al patrulea premiu de categoria I câștigat la Loto 6/49 de la începutul anului 2026.

Tot la tragerea de joi a fost acordat un premiu de categoria a II-a, în valoare de 241.406,56 de lei. Biletul câștigător a fost jucat la o agenție loto din București, Sectorul 6.