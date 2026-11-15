Tragerea Loto, duminică, 15 noiembrie 2026. Reporturi de milioane de lei la Joker și Noroc
- Alex Dumitrescu
- 15 noiembrie 2026, 10:10
Loteria Română organizează duminică, 15 noiembrie 2026, noi extrageri pentru principalele jocuri loto. Jucătorii pot participa la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerea de astăzi, fondul de câștiguri pentru categoria I la Loto 6/49 a fost suplimentat cu 250.000 de lei.
Extragerile sunt programate să înceapă la ora 18:35, iar numerele câștigătoare vor fi anunțate după efectuarea tragerilor.
Numerele câștigătoare la LOTO, duminică, 15 noiembrie 2026
Loto 6/49:
Noroc:
Joker:
Noroc Plus:
Loto 5/40:
Super Noroc:
Ce reporturi sunt puse în joc la extragerile de duminică
Pentru tragerea de duminică, Loteria Română anunță premii importante la mai multe categorii.
La Noroc, reportul cumulat depășește 1,06 milioane de lei, echivalentul a peste 199.800 de euro.
La Joker, categoria I are un report de peste 1,75 milioane de lei, adică mai mult de 328.900 de euro.
La Noroc Plus, premiul de categoria I a ajuns la peste 80.500 de lei.
La Loto 5/40, jucătorii pot câștiga un report de peste 527.700 de lei la categoria I. Pentru categoria a II-a, suma pusă în joc depășește 41.700 de lei.
La Super Noroc, reportul de la categoria I este de peste 540.900 de lei, echivalentul a mai mult de 101.100 de euro.
În plus, fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49 a fost suplimentat cu 250.000 de lei, după ce la tragerea din 12 noiembrie a fost câștigat marele premiu.
Marele premiu la Loto 6/49, câștigat la tragerea de joi
La extragerile organizate joi, 12 noiembrie 2026, Loteria Română a acordat peste 15.000 de premii, în valoare totală de peste 6,62 milioane de lei.
Cel mai mare câștig a fost obținut la Loto 6/49, unde premiul de categoria I a ajuns la 5.226.582,80 de lei, aproximativ 980.000 de euro.
Biletul norocos a conținut trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc. Acesta a fost al patrulea premiu de categoria I câștigat la Loto 6/49 de la începutul anului 2026.
Tot la tragerea de joi a fost acordat un premiu de categoria a II-a, în valoare de 241.406,56 de lei. Biletul câștigător a fost jucat la o agenție loto din București, Sectorul 6.