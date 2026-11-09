Loteria Română a acordat patru premii importante la tragerile loto de duminică, 8 noiembrie 2026, cel mai mare câștig fiind de peste 1,03 milioane de lei, obținut la jocul Noroc. Biletul câștigător a fost jucat online, prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro, în timp ce alte trei premii au ajuns la jucători din Suceava și Vaslui.

Potrivit informațiilor publicate de Loteria Română, la extragerile de duminică au fost acordate peste 21.000 de câștiguri, cu o valoare totală care depășește 3,63 milioane de lei. Printre acestea se numără un premiu de categoria a II-a la Noroc și două câștiguri importante la Joker, obținute cu bilete cumpărate de la aceeași agenție loto din județul Vaslui.

Cel mai mare premiu acordat la tragerile din 8 noiembrie a fost înregistrat la jocul Noroc. Un bilet de categoria a II-a a adus proprietarului suma de 1.031.352,24 lei, adică peste un milion de lei.

Biletul norocos a fost jucat online, prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro. Câștigătorul a obținut premiul corespunzător numărului extras, fără ca Loteria Română să ofere, în comunicatul său, detalii despre identitatea acestuia.

Tot la Noroc, un alt jucător a obținut un premiu de categoria a III-a, în valoare de 79.688,64 lei. De această dată, biletul câștigător a fost cumpărat de la o agenție loto din Suceava.

Cele două premii confirmă că jocul Noroc a adus unele dintre cele mai importante câștiguri ale extragerii de duminică.

Jocul Joker a adus alte două câștiguri importante. Ambele bilete au obținut premii de categoria a II-a, în valoare de 264.556,09 lei fiecare.

Potrivit Loteriei Române, cele două bilete câștigătoare au fost jucate la aceeași agenție loto din municipiul Vaslui.

Astfel, valoarea cumulată a celor două premii se ridică la 529.112,18 lei. Împreună cu cele două câștiguri de la Noroc, premiile prezentate de instituție însumează peste 1,64 milioane de lei.

După tragerile de duminică, atenția se îndreaptă către următoarea sesiune de extrageri, programată joi, 12 noiembrie 2026. Loteria Română va organiza trageri pentru toate cele șase jocuri: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Cele mai mari sume aflate în joc se regăsesc la Loto 6/49 și Joker.

La Loto 6/49, categoria I înregistrează un report de peste 4,50 milioane de lei, echivalentul a peste 843.000 de euro. La Noroc, reportul cumulat depășește 977.800 de lei.

La Joker, premiul de categoria I a ajuns la peste 1,56 milioane de lei, respectiv mai mult de 293.500 de euro. Același joc are un report și la Noroc Plus, unde categoria I pune în joc peste 62.500 de lei.

Alte premii disponibile pentru tragerea de joi sunt:

Loto 5/40: peste 444.200 de lei la categoria I;

Super Noroc: peste 534.700 de lei la categoria I.

Tragerile de joi vor fi difuzate în direct pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30.

Rezultatele din 8 noiembrie arată că Loteria Română a acordat peste 21.000 de premii, cu o valoare cumulată de peste 3,63 milioane de lei.

Cele patru câștiguri importante de la Noroc și Joker au fost obținute în trei localități sau prin intermediul platformei online: un bilet jucat online, unul la o agenție din Suceava și două la aceeași agenție din Vaslui.

Următoarea tragere este programată joi, 12 noiembrie, când jucătorii vor avea din nou șansa de a câștiga premii importante, inclusiv reportul de peste 4,5 milioane de lei de la Loto 6/49.