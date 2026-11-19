Loteria Română a organizat joi, 19 noiembrie 2026, noi extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile precedente, de duminică, au fost acordate aproape 30.000 de premii, în valoare totală de peste două milioane de lei.

Jucătorii care au participat la extragerile de joi, 19 noiembrie, își pot verifica biletele în funcție de numerele câștigătoare la fiecare dintre cele șase jocuri organizate de Loteria Română.

La Loto 6/49, reportul acumulat la categoria I a depășit 909.400 de lei, echivalentul a peste 169.900 de euro. Pentru jocul Noroc, suma totală reportată a fost de peste 1,22 milioane de lei, respectiv mai mult de 229.200 de euro.

La Joker, premiul de categoria I a avut un report de peste două milioane de lei, echivalentul a mai mult de 387.400 de euro. La categoria a II-a, suma reportată a depășit 109.100 de lei, adică aproximativ 20.400 de euro.

Pentru Noroc Plus, la categoria I, a fost disponibil un report de peste 109.100 de lei, echivalentul a peste 20.400 de euro.

La Loto 5/40, reportul de categoria I a depășit 664.600 de lei, reprezentând peste 124.200 de euro. La categoria a II-a, suma acumulată a fost de peste 110.100 de lei, echivalentul a mai mult de 20.500 de euro.

Un premiu important a fost pus în joc și la Super Noroc. La categoria I, reportul a depășit 550.300 de lei, respectiv 102.800 de euro.

La tragerile organizate duminică, 15 noiembrie 2026, Loteria Română a acordat în total 29.634 de câștiguri.

Valoarea cumulată a premiilor oferite la cele șase jocuri a fost de 2.066.519 lei.