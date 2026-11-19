Rezultate Loto 19 noiembrie 2026. Report de peste două milioane de lei la Joker
- Adriana Popescu
- 19 noiembrie 2026, 19:59
Loteria Română a organizat joi, 19 noiembrie 2026, noi extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile precedente, de duminică, au fost acordate aproape 30.000 de premii, în valoare totală de peste două milioane de lei.
Jucătorii care au participat la extragerile de joi, 19 noiembrie, își pot verifica biletele în funcție de numerele câștigătoare la fiecare dintre cele șase jocuri organizate de Loteria Română.
Rezultate Loto joi, 19 noiembrie 2026. Numerele extrase
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Loto 6/49: 39, 20, 47, 46, 43, 32
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Noroc: 9 6 7 6 1 9 3
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Joker: 44, 7, 18, 15, 16 + 6
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Noroc Plus: 3 7 5 7 0 8
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Loto 5/40: 37, 9, 19, 20, 33, 17
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Super Noroc: 9 9 5 1 6 0
Ce premii au fost puse în joc la Loto 6/49 și Joker
La Loto 6/49, reportul acumulat la categoria I a depășit 909.400 de lei, echivalentul a peste 169.900 de euro. Pentru jocul Noroc, suma totală reportată a fost de peste 1,22 milioane de lei, respectiv mai mult de 229.200 de euro.
La Joker, premiul de categoria I a avut un report de peste două milioane de lei, echivalentul a mai mult de 387.400 de euro. La categoria a II-a, suma reportată a depășit 109.100 de lei, adică aproximativ 20.400 de euro.
Pentru Noroc Plus, la categoria I, a fost disponibil un report de peste 109.100 de lei, echivalentul a peste 20.400 de euro.
Reporturi de sute de mii de lei la Loto 5/40 și Super Noroc
La Loto 5/40, reportul de categoria I a depășit 664.600 de lei, reprezentând peste 124.200 de euro. La categoria a II-a, suma acumulată a fost de peste 110.100 de lei, echivalentul a mai mult de 20.500 de euro.
Un premiu important a fost pus în joc și la Super Noroc. La categoria I, reportul a depășit 550.300 de lei, respectiv 102.800 de euro.
Aproape 30.000 de câștiguri la extragerile precedente
La tragerile organizate duminică, 15 noiembrie 2026, Loteria Română a acordat în total 29.634 de câștiguri.
Valoarea cumulată a premiilor oferite la cele șase jocuri a fost de 2.066.519 lei.