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Un român a câștigat aproape un milion de euro la Loto 6/49. Cât a costat biletul norocos

Un român a câștigat aproape un milion de euro la Loto 6/49. Cât a costat biletul norocosPremiu Loto. Sursă foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Un jucător din Călărași a câștigat marele premiu la Loto 6/49, la extragerea organizată joi, 12 noiembrie 2026. Acesta va încasa suma de 5.226.582,80 de lei, echivalentul a aproximativ 980.000 de euro, potrivit Loteriei Române.

Un bilet de câteva zeci de lei i-a adus marele premiu la Loto 6/49. Câștig de aproape un milion de euro

Biletul câștigător a fost cumpărat de la agenția 40-020 din Călărași. Acesta a costat doar 32,50 de lei și a inclus trei variante simple la Loto 6/49, precum și două variante la Noroc.

Premiul obținut joi reprezintă al patrulea câștig de categoria I acordat în acest an la Loto 6/49.

Loto

Loto. Sursa foto: Freepik

Când a fost câștigat ultima dată marele premiu la Loto 6/49

Înaintea extragerii din 12 noiembrie, marele premiu fusese câștigat pe 22 octombrie 2026. Atunci, un jucător a obținut suma de 17.760.754,40 de lei.

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Potrivit regulamentului jocurilor loto tradiționale, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul.

Numerele câștigătoare de joi, 12 noiembrie:

Loto 6/49: 4, 33, 20, 41, 39, 3 Noroc: 3 3 9 5 9 7 8 Joker: 32, 40, 28, 18, 27 + 15 Noroc Plus: 8 7 6 7 5 5 Loto 5/40: 19, 30, 34, 24, 14, 12 Super Noroc: 2 3 7 3 4 6

Patru premii importante, câștigate la Loto într-o singură zi. Un jucător a obținut peste un milion de lei cu un bilet cumpărat online

Loteria Română a acordat patru premii importante la extragerile organizate duminică, 8 noiembrie 2026. Cel mai mare câștig a depășit un milion de lei și a fost obținut la jocul Noroc, cu un bilet completat online. Alte trei premii au ajuns la jucători din Suceava și Vaslui.

La tragerile de duminică au fost înregistrate peste 21.000 de câștiguri, valoarea totală a acestora depășind 3,63 milioane de lei, potrivit datelor transmise de Loteria Română.

Peste un milion de lei, câștigați la Noroc cu un bilet online

Cel mai mare premiu al extragerii a fost obținut la jocul Noroc. Un jucător a câștigat 1.031.352,24 lei, după ce biletul său a fost desemnat câștigător la categoria a II-a.

Biletul a fost cumpărat online, prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro. Identitatea persoanei care a obținut premiul nu a fost făcută publică.

Tot la Noroc, un alt participant a câștigat 79.688,64 lei, premiul aferent categoriei a III-a. În acest caz, biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din județul Suceava.

Două câștiguri de peste 264.000 de lei, la aceeași agenție din Vaslui

Jocul Joker a adus alte două premii importante la extragerea de duminică. Ambele au fost câștigate la categoria a II-a, fiecare în valoare de 264.556,09 lei.

Cele două bilete câștigătoare au fost jucate la aceeași agenție loto din municipiul Vaslui.

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