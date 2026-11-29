Donald Trump ar putea deveni singurul laureat din istorie al Premiului FIFA pentru Pace, pe care l-a primit în decembrie 2025, în cadrul ceremoniei de tragere la sorți pentru Cupa Mondială. Federația Internațională de Fotbal a inițiat o analiză privind oportunitatea menținerii distincției, după controversele generate de relația dintre Gianni Infantino și președintele american.

Conducerea FIFA a desemnat recent un comitet care să analizeze circumstanțele în care a fost instituit Premiul pentru Pace, precum și posibilitatea acordării acestuia în anii următori.

Informația a fost publicată de The New York Times, care a citat trei oficiali de rang înalt din fotbalul internațional. Aceștia au vorbit sub protecția anonimatului.

Potrivit surselor citate, în cadrul organizației sunt luate în considerare două variante: eliminarea definitivă a premiului sau modificarea denumirii acestuia. Până în prezent, conducerea forului mondial nu a adoptat o hotărâre finală.

Doi dintre oficialii consultați de publicația americană au spus că relația apropiată dintre președintele FIFA, Gianni Infantino, și Donald Trump a provocat îngrijorări în interiorul organizației.

Un alt motiv pentru care conducerea FIFA a început reevaluarea distincției îl reprezintă dificultatea de a găsi, în viitor, personalități care să accepte premiul.

În anul care a trecut de la acordarea distincției, aceasta a fost în centrul mai multor controverse privind relațiile dintre conducerea fotbalului mondial și administrația de la Washington.

Federația Internațională de Fotbal a instituit Premiul pentru Pace în 2025, după ce distincția Nobel pentru Pace din acel an i-a revenit unei activiste din Venezuela.

Donald Trump a devenit primul beneficiar al premiului în luna decembrie a aceluiași an. Distincția i-a fost înmânată personal de Gianni Infantino, cu ocazia tragerii la sorți pentru Cupa Mondială.

La momentul ceremoniei, liderul de la Casa Albă și-a exprimat satisfacția pentru premiul primit, pe care l-a descris drept una dintre cele mai importante onoruri de care a avut parte.

Alegerea președintelui american a generat însă discuții privind apropierea dintre Infantino și administrația Statelor Unite, iar menținerea premiului a ajuns ulterior pe agenda conducerii FIFA.

Solicitați de jurnaliștii The New York Times să ofere detalii despre discuțiile interne, reprezentanții FIFA au transmis că o decizie va fi adoptată la momentul potrivit. Organizația nu a furnizat alte informații privind activitatea comitetului.

Nici reprezentanții Casei Albe nu au răspuns solicitării de comentarii adresate de publicația americană.

Dacă forul internațional va opta pentru eliminarea distincției, Donald Trump va rămâne primul și singurul laureat al Premiului FIFA pentru Pace.

Schimbarea denumirii ar permite continuarea inițiativei sub o altă formă. FIFA nu a comunicat însă un termen pentru finalizarea analizei.