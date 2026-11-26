Președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au cerut Moscovei să evite orice acțiune care ar putea duce la extinderea războiului din Ucraina. Poziția celor doi lideri a fost prezentată miercuri, 25 noiembrie, într-o declarație comună, după discuțiile purtate la reședința președintelui SUA din Florida, relatează Reuters.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Mark Rutte s-a desfășurat cu ușile închise, la complexul Mar-a-Lago. Casa Albă a descris reuniunea drept "excepţională" şi „semnificativă”, anunțând că principalele subiecte abordate au fost conflictele din Ucraina și Iran.

Potrivit comunicatului publicat de administrația americană, cei doi lideri „au discutat despre cât este de important ca Rusia să evite orice acţiune care ar extinde în mod deliberat sau neintenţionat războiul, precum şi despre importanţa obţinerii unei rezolvări paşnice a conflictului cât mai curând posibil”.

Discuțiile din Florida au avut loc la câteva zile după ce secretarul general al NATO și-a exprimat angajamentul privind apărarea Poloniei, stat membru al Alianței Nord-Atlantice, după ce mai multe rachete rusești au căzut pe teritoriul acestei țări.

Președintele american a fost criticat săptămâna trecută pentru declarațiile făcute în timpul întâlnirii cu Vladimir Putin, organizată în marja summitului de la Shenzhen, China. Donald Trump l-a numit atunci "prieten" pe liderul de la Kremlin, fiind acuzat de criticii săi că a adoptat o poziție favorabilă Moscovei.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că Vladimir Putin își dorește încheierea conflictului prin "mijloace diplomatice", în condițiile în care Rusia și-a menținut revendicările referitoare la Ucraina. Întrebat miercuri, într-un interviu pentru Fox News, despre declarațiile liderului american, Mark Rutte a spus că întâlnirea din China a reprezentat o modalitate de a verifica disponibilitatea președintelui rus pentru negocieri.

„Ceea ce face preşedintele Trump, inclusiv la întâlnirea de la Shenzhen, este de a-l testa pe Putin", a răspuns el. Secretarul general al NATO a susținut că presiunea asupra Moscovei trebuie menținută pentru a determina autoritățile ruse să accepte discuțiile privind încheierea conflictului. „Cât de serios este el? Este pregătit să vină la masa negocierilor? Este cu adevărat dispus să se angajeze în discuţii?", a spus Rutte. "Atunci haideţi să menţinem presiunea. Cred că funcţionează şi trebuie să continuăm pe această cale", a adăugat el.

Mark Rutte a vorbit și despre condițiile în care ar putea fi încheiat conflictul ruso-ucrainean. Secretarul general al NATO a afirmat că Kievul trebuie să beneficieze de garanții de securitate, indiferent dacă negocierile se vor finaliza printr-un acord de pace sau printr-un armistițiu.

„Când războiul se va termina, fie printr-un acord de pace, ceea ce este preferabil, fie, dacă acest lucru nu este posibil, printr-un armistiţiu pe termen lung, trebuie să ne asigurăm că Ucraina are garanţii de securitate pentru viitor", a mai declarat Rutte.

Până la găsirea unei soluții diplomatice, secretarul general al Alianței a susținut că Ucraina trebuie să primească în continuare sprijinul necesar pentru a face față forțelor ruse.

„Dar cel mai important element aici este că trebuie să ne asigurăm că Ucraina are ceea ce are nevoie pentru a continua lupta, cu cât mai mult succes, şi pentru a exercita această presiune maximă asupra ruşilor", a afirmat el.

Declarația comună publicată după reuniunea de la Mar-a-Lago a arătat că președintele SUA și secretarul general al NATO au abordat și subiectul majorării cheltuielilor militare, o solicitare formulată în repetate rânduri de Donald Trump către statele europene.

Întâlnirea celor doi lideri a avut loc în contextul în care secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, ia în calcul reevaluarea prezenței militare a Statelor Unite pe continentul european.