Ucraina și-a intensificat atacurile cu rază lungă de acțiune în 2026, lansând aproape 500 de operațiuni împotriva unor ținte rusești aflate la peste 500 de kilometri distanță, potrivit datelor ACLED analizate de AFP. Numărul atacurilor depășește totalul înregistrat în primii patru ani ai războiului, iar unele dintre obiective au fost situate la aproximativ 1.500 de kilometri.

Datele centralizate până la 20 noiembrie arată extinderea capacităților militare ale Kievului, în special în ceea ce privește utilizarea dronelor. Acestea au lovit ținte din Moscova, Sankt Petersburg și regiuni îndepărtate ale Rusiei, inclusiv zone din Siberia.

Potrivit analizei AFP bazate pe datele ACLED, Ucraina a executat în 2026 aproape 500 de atacuri asupra unor obiective aflate la mai mult de 500 de kilometri distanță. Numărul este mai mare decât totalul operațiunilor de acest tip înregistrate în primii patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.

Cele mai multe atacuri au vizat teritoriul Rusiei. Dronele ucrainene au reușit să ajungă în zone urbane importante, dar și la infrastructură și obiective situate la distanțe considerabile de front.

Unele ținte s-au aflat la aproximativ 1.500 de kilometri, ceea ce evidențiază extinderea geografiei operațiunilor ucrainene și capacitatea Kievului de a lovi obiective aflate mult în spatele liniilor rusești.

Campania de atacuri la distanță a inclus și operațiuni în afara teritoriului rus. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, la începutul săptămânii, că Ucraina a atacat două nave rusești în portul Benghazi, din Libia.

Potrivit declarațiilor Kievului, operațiunea a vizat o corvetă militară și o navă de transport despre care Ucraina susține că aveau la bord echipamente militare. Zelenski a afirmat că atacul a dus la scufundarea navei de război.

Operațiunea a avut loc la aproximativ 2.400 de kilometri de linia frontului din Ucraina și a fost realizată cu drone maritime, potrivit informațiilor publicate de Associated Press.

Atacul a provocat, de asemenea, victime în rândul personalului libian. Autoritățile din Libia au condamnat operațiunea, iar ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a exprimat regretul pentru consecințele neintenționate și a transmis că Kievul nu urmărește extinderea conflictului asupra Libiei.

Operațiunile ucrainene asupra navelor asociate Rusiei au fost raportate și în alte zone maritime. În decembrie 2025, ACLED a înregistrat un atac în Marea Mediterană asupra unui petrolier asociat flotei fantomă rusești, utilizată pentru transportul petrolului în condițiile sancțiunilor occidentale.

Monitorul de conflicte a descris incidentul drept primul atac de acest tip în regiune de la începutul războiului, potrivit relatărilor publicate de Reuters.

În 2026, atacurile asupra unor nave și obiective maritime au continuat, în timp ce operațiunile cu drone au devenit tot mai frecvente în zone aflate la distanță de frontul din Ucraina.

Datele ACLED indică o creștere semnificativă a frecvenței atacurilor ucrainene la distanță, într-un moment în care războiul continuă, iar eforturile diplomatice pentru încheierea conflictului nu au produs un acord.

Extinderea razei operațiunilor permite Kievului să vizeze obiective militare, logistice și alte infrastructuri aflate în zone îndepărtate, schimbând tot mai mult dimensiunea geografică a conflictului.