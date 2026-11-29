Oficialii de la Moscova au lansat un val de atacuri dure la adresa ministrului german de externe, Johann Wadephul, reproșându-i o abordare ostilă față de Federația Rusă. Într-o intervenție difuzată duminică la televiziunea de stat din Rusia, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat virulent declarațiile șefului diplomației de la Berlin, catalogându-le drept o dovadă de „analfabetism profund”, informează agenția dpa.

Reacția Kremlinului vine după ce Johann Wadephul a susținut, luni, un discurs tranșant la cea de-a 72-a sesiune anuală a Adunării Parlamentare a NATO, eveniment găzduit de capitala Germaniei. Ministrul german a subliniat atunci că securitatea continentului nu mai poate fi construită prin parteneriat cu statul rus.

„Trebuie să recunoaştem că vom avea pace şi stabilitate în Europa doar împotriva Rusiei, nu împreună cu Rusia. Aceasta este analiza noastră lucidă”, a afirmat șeful diplomației germane în fața parlamentarilor Alianței.

Afirmațiile lui Wadephul au fost taxate imediat și de alți oficiali de rang înalt de la Moscova. Duminică, tot la televiziunea publică rusă, Iuri Ușakov, consilierul pe probleme de politică externă al președintelui Vladimir Putin, a ironizat termenii folosiți de oficialul german și a pus sub semnul întrebării dacă acesta se afla într-o „stare lucidă” în momentul în care a făcut acele declarații.

„Este extrem de neobişnuit să auzi astfel de declaraţii din partea unui ministru de externe”, a punctat Ușakov.

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat modul în care Johann Wadephul interpretează trecutul istoric. Oficialul rus a transmis că etapele în care Berlinul și Moscova au menținut relații diplomatice normale au adus beneficii reciproce, în timp ce episoadele de confruntare directă s-au încheiat mereu în dezavantajul Germaniei.

În contextul acestor schimburi de replici acide, diplomația de la Moscova a readus în discuție propunerea sa recentă de a organiza negocieri privind viitoarea arhitectură de securitate a Europei. Oficialii ruși doresc ca aceste discuții să fie integrate în tratativele pentru încheierea războiului din Ucraina și au lansat o invitație liderilor europeni să vină la Moscova. În același timp, Maria Zaharova a reiterat poziția oficială a Kremlinului, subliniind că Rusia rămâne o componentă esențială a continentului european.