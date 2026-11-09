Mélenchon, acuzat că e trompeta Kremlinului

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, l-a acuzat pe liderul partidului de extremă stânga radicală La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, că preia pozițiile Kremlinului în privința războiului din Ucraina, după ce acesta a afirmat că populația din Donbas ar trebui consultată în eventualitatea unor concesii teritoriale pentru încheierea conflictului, potrivit France24.

Declarațiile au fost făcute în contextul pregătirii alegerilor prezidențiale din Franța din 2027, la care Mélenchon intenționează să candideze.

„El s-a făcut pur şi simplu purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Peste tot în lume, Kremlinul încearcă să convingă şefii de stat şi de guverne că, în fond, Donbasul este rus şi că războiul de agresiune este un război de eliberare a Donbasului”, a declarat Barrot duminică, într-o intervenție la RTL/Public Sénat, citată de AFP.

Șeful diplomației franceze a adăugat că poziția liderului LFI este „de o gravitate fără precedent” și că, în opinia sa, îl descalifică pentru funcția prezidențială la care aspiră.

Criticile au venit după ce comunistul radical Jean-Luc Mélenchon a declarat sâmbătă, în cadrul unui discurs susținut la Bourget, în Seine-Saint-Denis, în fața a peste 20.000 de persoane, potrivit organizatorilor, că soluționarea războiului din Ucraina ar putea presupune concesii teritoriale.

Liderul LFI a susținut că orice modificare a frontierelor trebuie să fie condiționată de consultarea populațiilor vizate. „Refuzăm să luăm în calcul o pace cu concesii teritoriale în Ucraina fără să întrebăm populațiile respective dacă sunt de acord să se afle de o parte sau de alta a frontierei”, a afirmat acesta.

„Cine are dreptul să știe dacă ea (populația) vrea să fie ucraineană sau rusă?”, a întrebat Mélenchon. El a dat asigurări că un eventual guvern LFI se va implica în găsirea unei soluții pentru invazia rusă în Ucraina.

Mélenchon i-a răspuns duminică ministrului de Externe printr-un mesaj publicat pe platforma X, acuzându-l că îi atribuie propria politică de cedare a Donbasului.

„Acest sărac de Barrot a pierdut altă ocazie să tacă”, a scris liderul LFI, susținând că propunerile europene din decembrie 2025, sprijinite de ministrul francez, includeau „schimburi teritoriale”. Mélenchon a afirmat că abordarea sa se diferențiază prin condiționarea oricărei modificări a frontierei de un vot al populației.

La rândul său, Raphaël Glucksmann, un alt candidat de pe scena politică franceză de extremă stânga, l-a acuzat pe Mélenchon că validează propaganda președintelui rus Vladimir Putin.

„El recită, dar în mod absolut, elemente de limbaj furnizate de Kremlin de ani şi ani”, a declarat Glucksmann la BFMTV. Acesta a contestat ideea consultării populației din Donbas, susținând că o parte a populației ucrainene a fost deja expulzată din regiune.