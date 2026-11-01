Un căpitan de jandarmi a fost cuprins de flăcări după ce un cocktail Molotov a fost aruncat asupra forțelor de ordine, în timpul unei manifestații a grupurilor de extremă stânga desfășurate sâmbătă la Paris. Deși a suferit arsuri, acesta a vrut să își reia activitatea, potrivit Le Figaro.

Un incident violent a avut loc sâmbătă, în timpul unui protest violent organizat în capitala Franței. Un jandarm a fost rănit la gleznă după ce grupul din care făcea parte a fost vizat de un cocktail Molotov, relatează Le Figaro, citând surse concordante.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale surprind momentul în care proiectilul incendiar este aruncat spre un grup de jandarmi. Unul dintre militari este cuprins de flăcări și încearcă să se îndepărteze în fugă.

Într-o altă înregistrare, colegii săi intervin pentru a stinge focul, fiind ajutați și de un manifestant care se apropie pentru a-i acorda sprijin.

Potrivit informațiilor publicate de Le Figaro, victima este chiar căpitanul care conducea escadronul de jandarmi. Acesta a suferit arsuri de gradul al doilea, însă, în ciuda rănilor, a dorit să își reia activitatea.

Incidentul a fost condamnat de ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez.

Într-o conferință de presă organizată înainte de ora 20:00, oficialul a denunțat ceea ce a numit „violență fără precedent” din partea a sute de vandali și a atras atenția asupra escaladării atacurilor împotriva polițiștilor și jandarmilor.

Nuñez a afirmat că grupuri radicale de extremă stângă, prezente în coloanele de manifestanți, au atacat forțele de securitate.

Imaginile au provocat reacții și în rândul politicienilor francezi. Marine Le Pen, lidera Adunării Naționale, a calificat atacul drept intolerabil și a cerut identificarea și pedepsirea severă a autorilor.

La rândul său, Bruno Retailleau, liderul Republicanilor și fost ministru de Interne, a declarat că incidentul reprezintă o tentativă de omor și că persoana responsabilă trebuie să răspundă pentru fapta sa.