Sâmbătă seară, protestatarii au jefuit magazine în centrul orașului Frankfurt, iar acolo și în alte orașe germane au izbucnit ciocniri cu poliția, după proteste de masă similare cu cele din Franța, potrivit BBC.

Protestatarii din Germania au folosit aceeași scenografie ca cei din Franța sau Italia: sloganuri anticapitaliste și de extremă stânga, steaguri palestiniene și scandări anti-Israel, atacuri asupra poliției și distrugerea magazinelor.

Pe lângă Frankfurt - centrul financiar al Germaniei - au existat incidente violente la Berlin, Köln și Hamburg, poliția declarând că a folosit tunuri cu apă pentru a dispersa protestatarii care au vizat lucrătorii de urgență cu artificii, pietre și sticle.

Mii de persoane s-au alăturat anterior demonstrațiilor organizate de grupul „Gen Z regelt” - care înseamnă „Generația Z preia controlul”. Revendicările declarate oficial vizează ceea ce organizatorii acuza a fi subfinanțării școlilor, a costului ridicat al vieții, reducerile de cheltuieli bugetare și reintroducerea serviciului militar.

Tulburările din Germania urmează unor proteste violente similare ale tinerilor din Franța, unde peste 320.000 de persoane au manifestat, de asemenea, sâmbătă.

O mare parte a principalei străzi comerciale din Frankfurt a fost închisă de poliție, a relatat agenția de știri AFP. Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că au fost efectuate numeroase arestări în oraș.

Autoritățile din Frankfurt, München și Berlin au raportat până la 18.000 de protestatari, aproximativ jumătate din ceea ce estimaseră organizatorii pe site-ul lor web.

Purtătoarea de cuvânt a platformei „Gen Z regelt”, Lina Friedrich, a declarat că demonstrațiile au fost „pentru a lupta pentru pace și libertate, mai degrabă decât pentru război și coerciție”.

Ea a spus: „Ceea ce contează cel mai mult pentru noi este un sprijin mai bun pentru sistemele de sănătate și educație. Suntem împotriva serviciului militar obligatoriu și suntem în favoarea unei distribuții mai echitabile a poverii.”

Demonstrațiile au devenit violente pe măsură ce se lăsa noaptea.

Într-o postare pe X, poliția din Frankfurt a declarat că în centrul orașului au avut loc „revolte violente”. Vitrinele mai multor magazine au fost sparte și au fost aruncate cocktailuri Molotov asupra serviciilor de urgență, a declarat poliția.

În actualizări ulterioare, oficialii au declarat că vitrinele unui magazin de arme au fost sparte și că au confiscat două arme după arestarea unui suspect.

Roman Poseck, ministrul de interne al statului Hessa, din care Frankfurt este cel mai mare oraș, a declarat că „aproximativ 100 de extremiști de stânga clar identificați” s-au infiltrat în protestul din oraș. El a adăugat că a fost „rușinos” cum s-au încheiat protestele.

Poseck a spus: „Cu toții avem acele imagini din Franța în minte - jafuri, case incendiate, vehicule de poliție incendiate și atacuri asupra ofițerilor de poliție... Franța nu trebuie considerată un model în acest sens.”