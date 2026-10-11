O coaliție anti-Israel cu sediul la Londra a făcut strategia unor proteste ce urmau să se desfășoare în toată lumea, cu ocazia comemorării a trei ani de la măcelul comis de teroriștii palestinieni din Hamas și alte organizații contra civililor israelieni, potrivit unei investigații Fox News.

Coaliția a distribuit tactici pentru a „închide piețele orașului” și a „încercui clădirile guvernamentale”. Din comitetul director al coaliției anti-Israel fac parte oameni politici cunoscuți, cu vederi de extremă stânga, susținători ai comunismului, ecologiști radicali și membrii ai unor organizații cu trecut terorist.

În timp ce demonstranții, inclusiv agitatorii CodePink, care au atras atenția publicului, coboară în capitala țării sâmbătă după-amiaza târziu pentru o „zi de acțiune globală coordonată” împotriva Israelului, aceștia se vor alătura unui val mondial de marșuri și perturbări planificate care ar putea părea să se desfășoare independent. În realitate, Coaliția de ONG-uri anti-Israel ce include organizații de extremă stânga și susținători ai teroriștilor Hamas coordonează acțiunile.

Ancheta Fox News a descoperit că, cu mult înainte ca primii manifestanți să se adune, mesajele pentru „încadrarea comunicării” protestului și planul de acțiune transnațional fuseseră deja scrise, pancartele proiectate, tacticile difuzate și strategia media elaborată pentru a „transforma indignarea publică într-un avantaj colectiv”.

Documentele campaniei dezvăluie că organizatorii coaliției au instruit grupurile participante să îndrume protestatarii să „închidă piețele orașelor”, să „încercuiască clădirile guvernamentale” și să „blocheze centrele corporative complice”.

Documentul declară: „Acesta nu este un marș simbolic și nici un protest de rutină”.

Fox News a identificat 179 de organizații în cadrul coaliției, în timp ce o hartă interactivă Google Map publicată de rețea listează 322 de evenimente programate pe parcursul a trei zile până duminică.

Acestea includ un miting pe un „Traseu Intifada” în Saint John, New Brunswick, Canada, un protest în Bangladesh susținut de „Bangladesh Intifada Youth Collection” și acțiuni în Africa de Sud susținute de „Social Intifada”.

Toate trei folosesc „intifada”, un termen asociat cu revoltele palestiniene împotriva Israelului, inclusiv perioade marcate de atacuri teroriste mortale. Activiștii susțin că termenul nu ar fi o instigare la atacuri teroriste, ci „un apel la rezistență”.

Coordonarea globală ilustrează însă modul în care mișcările de protest contemporane combină conducerea internațională, rețelele locale de activiști, brandingul vizual standardizat, mesajele încărcate emoțional și informarea tradițională într-o singură infrastructură de mobilizare în care organizarea politică profesională amplifică convingerile sincere ale demonstranților individuali.

Printre organizațiile participante se numără CodePink, o organizație non-profitcare a primit 1,33 milioane de dolari de la miliardarul comunist Neville Roy Singham, care a plecat din SUA în Shanghai și care a canalizat 278 de milioane de dolari către o rețea de organizații non-profit aflate în prezent sub investigația Comisiei pentru Căi și Mijloace din Camera Reprezentanților și al președintelui acesteia, Jason Smith, pe baza acuzațiilor că unele operează ca „cai troieni” și reprezentanți ai Partidului Comunist Chinez și ai altor interese străine maligne.

CodePink și alte organizații aflate sub control au negat orice abatere.

Acum două zile, cofondatoarea CodePink, Medea Benjamin, și coordonatoarea din D.C., Olivia DiNucci, au trimis o scrisoare membrilor, îndrumându-i să se alăture „Contingentului Feminist” de la Biblioteca Congresului pentru „ziua globală de acțiune”.

„Și nu uitați să PURTAȚI ROZ!”, au menționat ele.

Conexiunile rețelei au fost vizibile și săptămâna trecută, când cofondatoarea CodePink, Jodie Evans, care s-a căsătorit cu Singham în 2017, s-a alăturat unui protest anti-Israel în New York City, mărșăluind în spatele unui grup de activiști din cadrul „Comuniștilor Revoluționari din America”, scandând „Trăiască intifada”.

Evans a declarat pentru Fox News că Singham susține eforturile CodePink și „munca uimitoare” pe care o fac organizațiile non-profit pentru a „opune rezistență atunci când se întâmplă lucruri violente”.

Luate împreună, documentele dezvăluie o campanie coordonată de protest și influență care se întinde pe continente, combinând acuzații de „genocid” israelian, atacuri asupra mass-media, greve la locul de muncă și la universitate, blocade, lobby politic și publicitate atent orchestrată.

O analiză a documentelor de planificare pentru protestele globale dezvăluie mecanismul din spatele valului de demonstrații anti-Israel pe mai multe continente, nu doar ca o campanie de protest, ci ca o operațiune psihologică.

În centrul mobilizării internaționale se află trei organizații identificate în documentele campaniei: „Alianța Globală pentru Teritoriile Palestiniene”, lansată în iulie 2025 la Londra ca un „front popular cu adevărat internațional pentru eliberarea Palestinei”, „Mișcarea Anti-Apartheid pentru Palestina” și „Coaliția Globală pentru Oprirea Ocupației Palestinei”.

Un director online afișează 179 de logo-uri organizaționale ale grupurilor participante din întreaga lume. Fox News a extras numele din logo-uri și a construit o bază de date a coaliției.

Același model de organizare coordonată a apărut într-o altă mișcare internațională de protest - „protestele elevilor” care se desfășoară în Franța și despre care guvernul a declarat că sunt instigate de politicienii comuniști și de extremă stânga.

O investigație separată a Fox News a identificat o rețea de 50 de organizații care coordonează și amplifică aceste demonstrații. Doar 15 au fost clasificate drept grupuri conduse de tineri sau studenți, în timp ce restul de 35 au inclus organizații comuniste, grupuri sindicale, organizații politice și coordonatori profesioniști de proteste.

Organizatorii au furnizat grupurilor participante materiale de campanie, coordonare și sprijin strategic pentru a „transforma indignarea publică într-un efect de levier colectiv”.

Într-o „Declarație de lansare” din august, alianța a prezentat o strategie de sincronizare a demonstrațiilor studențești, acțiunilor la locul de muncă, mitingurilor și acțiunilor de nesupunere civilă în Asia, America, Europa, Africa și Orientul Mijlociu.

Obiectivul declarat nu a fost pur și simplu organizarea de demonstrații, ci adăugarea războiului antiterorist al Israelului din Gaza pe agenda media internațională, transformând protestele separate într-un efort de comunicare coordonat menit să modeleze ceea ce publicul din întreaga lume vede, aude și gândește despre conflict.

Însă cel mai revelator aspect al operațiunii ar putea fi obiectivul său declarat de a modela ceea ce lumea vede, aude și gândește despre conflictul israeliano-palestinian.

Într-o „Declarație de lansare” din august, alianța a declarat că demonstrațiile au scopul de a readuce campania militară a Israelului împotriva palestinienilor pe agenda media internațională.

Materialele campaniei descriu o strategie de sincronizare a protestelor pe întregul continent, conectând demonstrațiile studențești, acțiunile la locul de muncă, mitingurile și nesupunerea civilă din Asia până în America, Europa, Africa și Orientul Mijlociu.

Rezultatul este o campanie de comunicare coordonată, concepută pentru a transforma demonstrațiile organizate de grupuri separate în impactul politic al unei singure mobilizări internaționale.

Cu câteva săptămâni înainte de demonstrații, alianța pregătise deja o colecție de afișe de campanie în șapte limbi - engleză, arabă, turcă, finlandeză, franceză, portugheză și spaniolă. Aceștia au furnizat grafică pentru un banner stradal mare, care conținea sloganuri atent selectate, împreună cu modele de semne de protest din dosare marcate „PANCARTE DE MÂNĂ” și „CERERI DE STRADĂ”.

Una dintre imaginile descărcabile este un afiș cu mesajul „GENOCIDUL DIN GAZA” alături de grafică cu sârmă ghimpată și pepene verde, ambele simboluri ale „rezistenței” palestiniene împotriva Israelului.

În Malaezia, o femeie care purta un keffiyeh palestinian alb-negru și-a ridicat pumnul în timp ce ținea o versiune tipărită a pancartei cu pepene verde și sârmă ghimpată, cu inscripția organizatorilor cu litere mai mici pe pancartă: „ALIANȚA GLOBALĂ PENTRU PALESTINA”.

În spatele ei, alte femei purtau aceeași pancartă și alte pancarte cu grafică suplimentară din aceleași materiale de campanie.

Pe alte pancarte purtate de protestatarii din Malaezia scria: „UMANITATEA NU ESTE O CRIMĂ” și „OPRIȚI GENOCIDUL!”

Un alt panou descărcabil de pe pagina organizatorilor, purtat în Malaezia, spune: „LĂSAȚI GAZA SĂ TRĂIASCĂ!”

„Încadrarea comunicării” campaniei folosește tehnici familiare de persuasiune politică: repetiția, imaginile emoționale, identitatea colectivă, urgența morală și portretizarea inacțiunii drept complicitate.

Materialele oferă o perspectivă asupra luptei pentru atenția publicului care însoțește din ce în ce mai mult conflictele internaționale.

Un afiș declară: „Nu poți șterge o patrie”.

Altul comandă: „Puneți capăt genocidului! Apărați pământul”.

Un al treilea combină imaginea unui copil cu mesajul „Apărați pământul. Protejați-i copiii”.

Altul repetă cuvintele „Tăcerea se normalizează” pe fundal înainte de a prezenta cuvântul „genocid” cu litere roșii supradimensionate.

Dar îndrumările interne ale campaniei merg mai departe, prescriind acuzații împotriva Israelului și a mass-media într-o secțiune numită „Sloganuri și hashtag-uri”, alături de „Apel la acțiune și revendicări fundamentale ale străzii”.

Printre sloganurile recomandate se numără declarația directă: „Israelul ucide. Mass-media justifică”.

O alta declară: „1.100 de zile de genocid israelian - Uciderea continuă”.

Încă o altă declarație îndeamnă la acțiune sub mesajul „1.100 de zile - De pe fiecare stradă, o singură cerere: Punere capăt genocidului, punere capăt ocupației”.

Împreună, sloganurile combină strategic acuzațiile de „genocid” cu cereri de acțiune politică, susținând în același timp că mass-media „justifică” comportamentul Israelului.

În „Documentul său conceptual”, alianța descrie acțiunile Israelului drept un „război de exterminare” și solicită țărilor să înceteze furnizarea de arme statului israelian.

Același document instruiește organizațiile participante la „Încadrarea comunicărilor” să utilizeze un limbaj „disciplinat, credibil, urgent și imposibil de ignorat”.

De asemenea, îi îndeamnă pe organizatori să prezinte „tăcerea instituțională” ca parte a problemei și mobilizarea publică ca fiind necesară pentru a confrunta ceea ce alianța numește complicitate continuă.

Obiectivul nu este pur și simplu de a comunica o poziție politică, ci de a încuraja publicul să se identifice emoțional cu o mișcare și să participe la activitățile acesteia.

Campania își prezintă acuzațiile de „genocid” și alte încălcări ale dreptului internațional ca fiind realități stabilite de netăgăduit.

Vineri, avocata sud-africană pentru drepturile omului, Navi Pillay, a primit Premiul Nobel pentru Pace 2026 pentru munca sa, care a inclus argumentarea că Israelul a comis un „genocid” împotriva palestinienilor, nedemonstrată încă de nimeni.

Documentele de organizare depășesc simpla încurajare a susținătorilor să participe la demonstrații.

În schimb, organizatorii descriu o campanie menită să „întrerupă activitatea obișnuită” și să organizeze „mitinguri, marșuri, pichete, proteste de tip sit-in și blocade pașnice” cu vizibilitate ridicată la „locuri civice, birouri guvernamentale, centre financiare și locații corporative” pe care organizatorii le-au „identificat ca fiind complice la susținerea sau normalizarea violenței israeliene”.

De asemenea, aceștia recomandă „întreruperi sincronizate la locul de muncă, în campusuri și în activități creative”, inclusiv „greve silențioase”, lansări de bannere, proiecții nocturne, teatru stradal, „stâlpi de tip sit-in” și „alte acțiuni publice foarte vizibile care întrerup rutina normală și fac ca cererea politică să fie imposibil de ignorat”.

Un plan logistic detaliat îndeamnă organizațiile să „aloce fonduri”, să aranjeze transportul și să stabilească „sprijin juridic, de administrare și pentru participanți”.

Structura organizațională a campaniei reunește personalități politice proeminente cu experiență vastă în politica internațională și activism anti-israelian în Europa, Orientul Mijlociu, Africa și Asia.

Un comunicat de presă pentru proteste identifică șapte membri ai comitetului director internațional, inclusiv fostul lider al Partidului Laburist britanic Jeremy Corbyn, care s-a alăturat unei coaliții care susține Partidul Comunist din Cuba; fostul ministru grec de finanțe, pro-comunist Yanis ; fostul lider al Sinn Féin Gerry Adams; liderul politic palestinian Mustafa Barghouti; fostul ministru sud-african Ronnie Kasrils; activista indiană Varsha Gandikota-Nellutla; și politicianul italian Angelo Bonelli.

Anas Altikriti este secretar general.

Jessica Breakey, responsabilă de relații publice a campaniei, nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Dincolo de străzi, documentele strategice ale alianței prezintă un plan de transformare a vizibilității demonstrațiilor în „presiune politică susținută” asupra legislatorilor și a instituțiilor guvernamentale.

Într-un document separat de susținere, organizatorii îndeamnă grupurile participante să mobilizeze protestatarii pentru a scrie legislatorilor, a trimite scrisori instituționale coordonate și a organiza întâlniri cu reprezentanții aleși.

Campania solicită „embargouri imediate și totale asupra armelor” și „sancțiuni statale cuprinzătoare” împotriva Israelului pentru presupuse încălcări ale dreptului internațional.

De asemenea, îndeamnă guvernele să suspende acordurile comerciale preferențiale și parteneriatele instituționale asociate cu politicile israeliene.

Alianța cere încetarea a ceea ce numește „genocid și ocupație” a Israelului, fără a specifica dacă referința sa la ocupație cuprinde Gaza, Cisiordania sau întregul stat Israel. Distincția capătă o semnificație deosebită în contextul scandărilor „de la râu la mare” la demonstrațiile anti-Israel.

Organizatorii încurajează grupurile participante să utilizeze „scrisori direcționate, bazate pe șabloane” și „setup-uri digitale de informare” pentru a sprijini „campaniile politice localizate”, adaptându-le la sistemele lor politice naționale.

Documentele oferă instrucțiuni directe ca organizațiile participante să emită comunicate de presă locale, să distribuie „setup-uri de social media prefabricate”, să partajeze „grafice pe canalele digitale” și să organizeze sesiuni de informare pentru „a asigura un mesaj clar și aliniat înainte de weekend”.