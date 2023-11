Jurnaliști AP, Reuters, CNN și NYT, colaboratori ai teroriștilor palestinieni. Știau despre atacul Hamas din 7 noiembrie!?!

Colaboratorii Hamas, care au participat la raidul criminal din 7 octombrie, ar fi și din rândul unor fotojurnaliști. Aceștria sunt acreditați din partea unor agenții de presă internaționale și activează în Fâșia Gaza. Ei au relatat și au fotografiat, din mijlocul evenimentelor, atrocitățile împotriva civililor israelieni.

O organizație din Statele Unite a avansat un scenariu în baza analizei articolelor publicate în legătură cu războiul din Israel. HonestReporting a publicat un raport, pe 8 noiembrie, în care a făcut referire la colaboratorii Hamas. În document sunt dați ca exemplu fotojurnaliștii din Gaza, ce lucrează independent pentru Associated Press, Reuters, pentru televiziunea americană CNN și pentru The New York Times.

Conform documentului, este posibil ca aceștia să fi fost la curent cu planurile de atac ale teroriștilor din 7 octombrie, scrie Meduza.

Let’s start with Hassan Eslaiah.

Eslaiah, an @AP freelancer who also works for @CNN, infiltrated into Israel alongside the terrorists, took photos of a burning Israeli tank and captured infiltrators entering Kibbutz Kfar Azza.

His name appears on AP credits from Oct 7. pic.twitter.com/JsPhcRMFy4

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) November 9, 2023