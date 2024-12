Monden Alin Oprea, și un Crăciun de neuitat: Telefonul din seara de Ajun







Cântărețul Alin Oprea a dezvăluit în cadrul unui podcast faptul că a aflat că tatăl său este în viață, de ziua lui, când a împlinit 33 de ani. Cântărețul a explicat că mama lui i-a spus că celălalt părinte a murit.

Alin Oprea, veste șoc despre tatăl său

Artistul a povestit că a aflat întâmplător despre tatăl său că este în viață. ”Care și cum a fost povestea între tatăl meu adevărat și mama nu o s-o știu niciodată sigur. Cert e că ei doi nu au rămas împreună. Tatăl mea avea o familie cu trei copii la vremea respectivă. Eu am fost practic ultimul dintre ei, dar nu știam asta. Și exact când am împlinit 33 de ani, în seara de Crăciun, îmi dă telefon un prieten de la Turda, polițist, că a fost cu ceva treburi de rezolvat în zonă și am cunoscut un domn care seamănă perfect cu tine, are vocea ta, gesturile tale.

Tu ai tată, e tatăl tău? Zic, mă, eu nu am, mama spune că a murit, eu am bănuieli că... Vezi că omul ăsta s-ar putea să fie tatăl tău. Eu zic să-l suni, uite numărul lui de fix, de la el de acasă. Fă o încercare, ce te costă? Dacă nu îl mai prinzi deloc și totuși e tatăl tău. Nu l-am sunat din prima, am mai stat puțin, când s-a făcut târziu între 11-12 seara, în seara de Ajun, pun mâna pe telefon și sun”, a povestit cântărețul.

Tatăl său a leșinat la telefon

Pentru ca tacâmul să fie complet, tatăl său se pare că e leșinat când a aflat cu cine vorbește. ”Și atunci m-am prins. M-am prins că e tata. Și i-am zis, tată eu sunt, Alin Oprea. Te-am sunat să-ți spun Crăciun fericit! Și nu a răspuns nimic. A apărut un ton din ăla de părea telefonul desființat și o perioadă am tot sunat și nu mai putea fi apelat.

Același sunet, știi, sunetul acela. Abia pe la 4 dimineața a răspuns din nou, am tot încercat, am gândit că e defecțiune tehnică, nu știu. Și el cu un accent ardelenesc: mă, copile, mă, ce mi-ai făcut, bine că nu m-am leșinat că puteam să mor acum când m-ai sunat. A leșinat omul, a stat 4 ore pe jos, după faza asta, atât de mare a fot șocul”, a povestit artistul.