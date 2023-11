Blasfemia Hamas. Religia, folosită pentru a masca atrocitățile teroriștilor palestinieni

Atacul Hamas din 7 octombrie, asupra Israelului, nu a fost întîmplător. Operațiunea teroristă a fost planificată în detaliu, dar și în cel mai mare secret. Ordinele de luptă au fost disimulate, în fraze banale, astfel ca spionii armatei israeliene să nu intre în alertă.

A fost vorba despre o campanie minuțios pusă în practică, astfel încât Israelul să fie luat prin surprindere. Ceea ce s-a și întâmplat, având în vedere numărul uriaș de morți și de ostatici capturați. Forțele extremiste au folosit utilaje de construcții, deltaplane, vehicule și motociclete pentru a lua prin surprindere IDF.

Totul s-a petrecut sub nasul serviciilor de informații israeliene care nu și-au dat seama ce se petrece. Atacul Hamas a fost planificat în mare secret de câțiva șefi ai organizației. Iar executanții planului au fost informați abia în ultimul moment cu privire la detaliile operațiunii.

Ordinele de luptă pentru teroriștii palestinieni au fost emise la primele ore ale dimineții de 7 octombrie. Acestea au fost codificate pentru ca eventualii spioni să nu-și dea seama despre ce este vorba. Astfel, extemiștii au primit mesaje că trebuie să meargă la rugăciune, scrie publicația The Guardian.

Luptătorii palestineni s-au strâns la locurile fixate anterior, în dimineața respectivă. Iar după aproximativ o oră au venit ultimele ordine, înainte de atacul Hamas. Teroriștilor din Gaza li s-a transmis, verbal, ultimele instrucțiuni, foarte simple

Nimeni nu știa ce va urma, cu exepția planificatorilor teroriști. Operațiunea „Al-Aqsa Flood”, așa cum a fost numit atacul Hamas, era, încă, un secret. Nici teroriștii și cu atît mai puțin serviciile de informații ale Israelului nu știau nimic.

This is what Palestinian did to innocent Israelis…#HamasMassacre #Israel https://t.co/THzTSZnPJO

— Pablo (@SanghiPablo1) November 4, 2023