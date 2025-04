Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2 aprilie 2025. Alegerea între tehnologia televiziunii LED sau OLED







2,3 aprilie

Pe 2 aprilie s-au născut: Hans Christian Andersen, Emile Zola, Alec Guiness, Max Ernst, Giovanni Casanova, Marvin Gaye, W.P. Chrysler, Gică Petrescu.

Pe 2 aprilie, în calendarul creștin ortodox sunt Sfinții Tit, făcătorul de minuni, Amfian și Edesie.

În calendarul poporului român nu este mai nimic de semnalat. Muncă şi iar muncă, ei, dacii cărora li se mai spuneau și geți, munceau, nu glumă! Calendarul era făcut după trebuința lor, respectând ritmurile naturale, muncile de sezon. Acum calendarul este fix și nemulțumește multă lume, care nu are timp suficient.

Alegerea între tehnologia televiziunii LED sau OLED ar putea părea copleșitoare, având în vedere potopul de jargon tehnic și specificațiile de obicei aruncate peste tot. Aceast articol încearcă să demistifice acești termeni și să ofere o comparație simplă, la îndemnul mai multor cititori.

LED (Light Emitting Diode) și OLED (Organic Light Emitting Diode) sunt două tehnologii de afișare diferite , cu caracteristici distinctive. Înțelegerea acestor diferențe este cheia pentru alegerea unui televizor care se potrivește nevoilor, preferințelor și bugetului dumneavoastră. Acest articol va aprofunda în complexitatea acestor tehnologii, examinând avantajele și dezavantajele, calitatea imaginii, consumul de energie și raportul calitate-preț.

Diodele emițătoare de lumină (LED) există de ceva timp, oferind tehnologie de afișare fiabilă pentru o gamă largă de dispozitive, inclusiv televizoare. LED-urile funcționează emitând lumină atunci când este aplicat un curent electric, iar în contextul televizoarelor, acestea sunt folosite pentru a ilumina ecranul. Lumina de la aceste diode este apoi trecută prin diferite straturi pentru a produce imaginea finală pe care o vedeți pe ecran.

Există mai multe tipuri de televizoare LED, care se disting în principal prin modul în care sunt aranjate LED-urile. Televizoarele LED de bază poziționează adesea LED-urile de-a lungul marginii ecranului (Edge LED), în timp ce modelele de ultimă generație pot prezenta LED-uri răspândite direct în spatele ecranului (Direct LED sau Full Array LED). Acesta din urmă permite adesea un control mai bun al luminozității în diferite părți ale ecranului, îmbunătățind calitatea generală a imaginii.

Avantaje și dezavantaje ale televizoarelor LED

Televizoarele și monitoarele LED oferă mai multe avantaje care au contribuit la popularitatea lor. În primul rând, acestea sunt de obicei mai accesibile decât televizoarele OLED, ceea ce le face o alegere mai accesibilă pentru mulți consumatori. Sunt cunoscute și pentru afișajele lor luminoase, ceea ce le face deosebit de potrivite pentru camerele bine iluminate. LED-urile sunt, de asemenea, relativ durabile, oferind o durată de viață lungă cu întreținere minimă.

Cu toate acestea, televizoarele LED nu sunt lipsite de dezavantaje. Una dintre principalele limitări ale tehnologiei LED este că adesea se luptă să producă niveluri de negru adânc. Acest lucru se datorează faptului că LED-urile sunt folosite pentru iluminarea de fundal a întregului ecran, ceea ce face dificilă obținerea unui negru adevărat. În plus, unghiurile de vizualizare pot fi o problemă; calitatea imaginii se deteriorează adesea când este privită din lateral, fenomen cunoscut sub numele de vizualizare „în afara axei”.

Ce este OLED?

Spre deosebire de LED-uri, tehnologia Organic Light Emitting Diode (OLED) este o inovație mai recentă în lumea ecranelor de televiziune. Într-un afișaj OLED, un strat de compuși organici emite lumină ca răspuns la un curent electric. Aceasta este o distincție crucială față de tehnologia LED, deoarece permite fiecărui pixel dintr-un ecran OLED să emită propria lumină, oferind astfel un control superior asupra luminozității și acurateței culorii.

Capacitatea fiecărui pixel de a emite lumină independent și chiar de a se opri complet înseamnă că televizoarele OLED pot atinge niveluri absolute de negru. Acest lucru are ca rezultat un raport de contrast de neegalat, ceea ce face ca OLED-urile să fie excelente pentru vizualizarea în camere mai întunecate. Cu toate acestea, această tehnologie impresionantă vine cu un preț mai mare și alte limitări, pe care le vom explora în secțiunea următoare.

Avantaje și dezavantaje ale televizoarelor OLED

Televizoarele OLED oferă o calitate superioară a imaginii datorită tehnologiei lor unice. Capacitatea lor de a atinge niveluri perfecte de negru are ca rezultat un raport de contrast excepțional, ceea ce înseamnă că obiectele luminoase pe un fundal întunecat par mai vii și mai realiste. În plus, televizoarele OLED tind să aibă unghiuri de vizualizare mai bune în comparație cu televizoarele LED, asigurând o calitate constantă a imaginii din diferite poziții de vizionare.

În ciuda acestor avantaje, tehnologia OLED are câteva dezavantaje. Dezavantajul principal este potențialul lor de ardere, în cazul în care imaginile statice afișate pentru perioade lungi de timp pot cauza deteriorarea permanentă a ecranului. De asemenea, televizoarele OLED tind să fie mai puțin luminoase decât televizoarele LED, ceea ce poate afecta vizibilitatea în încăperile puternic iluminate. În plus, tehnologia lor sofisticată face televizoarele OLED de obicei mai scumpe decât omologii lor LED.

Comparația calității imaginii

Când vine vorba de calitatea imaginii, OLED are în general avantajul. Capacitatea sa de a controla fiecare pixel în mod individual produce un raport de contrast „infinit”, ceea ce înseamnă că poate afișa negru adevărat alături de alb strălucitor. Acest lucru contrastează puternic cu televizoarele LED, care se luptă adesea cu producerea de negru profund datorită tehnologiei lor de iluminare de fundal.

OLED excelează și în reproducerea culorilor. Deoarece fiecare pixel își poate produce lumina, culorile de pe un televizor OLED par mai precise și mai vibrante.

Atunci când sunt combinate cu conținutul High Dynamic Range (HDR), televizoarele OLED pot afișa un spectru larg de culori și detalii îmbunătățite în scenele luminoase și întunecate. Cu toate acestea, televizoarele LED se pot lupta cu acest nivel de precizie, ceea ce duce la culori mai puțin vibrante și mai puține detalii în zonele întunecate.

Consumul de energie și durata de viață

În ceea ce privește eficiența energetică, televizoarele LED consumă în general mai puțină energie decât televizoarele OLED. Acest lucru se datorează faptului că LED-urile necesită mai puțină putere pentru a produce lumină, în timp ce OLED-urile necesită mai multă putere, deoarece luminează fiecare pixel individual. Dacă consumul de energie este o problemă semnificativă, LED-ul poate fi cea mai bună opțiune.

Ecranele OLED, deși oferă o calitate superioară a imaginii, au o preocupare majoră legată de durata lor de viață. Sunt predispuse la „ardere”, unde imaginile statice afișate pentru perioade prelungite pot duce la decolorarea permanentă a ecranului. Televizoarele LED, pe de altă parte, oferă o durată de viață mai lungă, fără astfel de probleme de ardere a ecranului.

Preț și raport calitate/preț

Televizoarele LED acoperă o gamă largă de prețuri, de la modele bugetare până la variante high-end. Acest lucru le face o alegere mai accesibilă pentru o populație mai largă. Ele oferă un raport calitate-preț bun, în special pentru consumatorii care prioritizează un afișaj luminos și eficiența energetică.

Televizoarele OLED, deși sunt de obicei mai scumpe, oferă o experiență de vizionare superioară în ceea ce privește nivelurile de negru, raportul de contrast și unghiurile de vizualizare. În general, sunt considerate achiziții de lux, prețul lor reflectând performanța lor superioară și tehnologia inovatoare pe care o folosesc.

Concluzia

Atunci când alegeți între LED și OLED, este esențial să luați în considerare nevoile, preferințele și bugetul domiei voastre. LED-ul oferă rentabilitate, luminozitate și durabilitate, în timp ce OLED oferă rapoarte de contrast superioare, acuratețe a culorilor și unghiuri de vizualizare. În cele din urmă, ambele tehnologii au punctele lor forte și punctele slabe. Sperăm că această comparație v-a oferit o imagine mai clară, permițându-vă să luați o decizie informată cu privire la tehnologia TV potrivită pentru domnia voastră.

Fiind ziua în care îl pomenim cu regret pe Gică Petrescu, Dumnezeu să-l odihnească, o să-mi ofer un vinyl, din 1979, Electrecord, cel cu Gică în costum alb pe copertă. Doamne, cât de bine și frumos ne-am distrat în anul acela! Eram tineri, necazurile nu începuseră, în fiecare joi și sâmbătă dădeam, sau mergeam la petreceri. Și printre altă muzică, de dans, îl ascultam pe Gică, era nelipsit. Nu ne păsa de politică, nu înțelegeam și nici nu doream să facem politică, cum este astăzi. Eu eram inginer, soția profesoară, aveam prieteni pe măsură, arhitecți, medici. Aveam lumea noastră, lumea urâtă de afară nu ne trecea pragul.

Aveam televizor numai ca să vedem filmele VHS de pe videocasetofon. Salariile ne ajungeau, prețurile erau mici, viața era stabilă, credeam că o să ies la pensie de unde lucram. Și că pensia o să fie suficientă ca să trăiesc decent și să-mi cresc și nepoții, cum era pe atunci.

Este ziua în care îl pomenim și pe Toshiro Mifune, cel mai tare samurai money can buy, din filme. S-a născut în noaptea de 1 spre 2 aprilie, în China. Uneori, data nașterii este 1 aprilie. O să caut o trilogie, trei filme jucate de el despre Miyamoto Musashi, cel mai mare spadasin al tuturor timpurilor, a câștigat 64 de dueluri, dar nu asta este important, ci perfecțiunea spiritului, caligrafia lui, statuetele sculptate de el, pelerinajul lui inițiatic, anii lui de pustnicie, poeziile și operele filosofice între care strălucește ”Gorin No Sho”, cartea celor cinci cercuri, adevarata cale a desăvârșirii.

Oare la ce servește desăvârșirea într-o lume imperfectă care decade, se prostește, cu toate apps în funcțiune? Bună întrebare, dar caracterul efemer al articolelor și horoscopului meu, care durează doar o zi, mă face mereu să spun că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Ești în centrul frământării și risci să-ți faci griji pentru iubirile sau bunurile tale. Nu trebuie să iei nicio decizie pripită, dacă este cazul, să obții sfatul unui prieten, sau a unui specialist, chiar dacă intuiția ta te protejează de erori grosolane. Ești în ton cu mediul tău, continuă efortul pe care l-ai început cu dieta ta și totul va fi bine. Poți avea arta și modalitatea de a evita dificultățile și de a-ți arăta mai ferm valorile, fără ocoliri.

TAUR Ai zâmbetul și diplomația necesară pentru a contracara anumite persoane care ar putea dori să te întrebe. Nu te vei lăsa destabilizat și simțul tău practic va fi pe deplin benefic. Fii atent la serviciile care ţi se cer, cu titlu prietenesc. Trebuie să eviţi pierderile de bani! Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate.

GEMENI Ambianţa este dinamică. Concentrarea ta pe probleme e bună, ceea ce te ajută să găseşti soluţii bune şi durabile la situaţiile cotidiene, cu care te confrunţi. O zi aproape favorabilă, pentru că eşti în stare să ieşi din situaţiile mai delicate pe care le întâlneşti. Totuşi, încearcă să discuţi mai mult, să afli interesele şi motivările celor din jur. Schimbă locul şi iti schimbi și norocul. O veste care te interesează, probabil pe seara – încă nu poţi să-ţi dai seama cât de bună este!

RAC Ești sensibil astăzi în privința chestiunilor financiare. Nu accepți sfatul sau critici. S-ar putea să ceri puțin prea mult de la bancherul tău... Trebuie să te bazezi pe progresul în timp pentru a ajunge la finalul proiectelor tale. Impulsurile zilei te vor ajuta să-ți asumați alegerile, cu excepția faptului că vei avea munca depusă pentru interesul domniei tale. Unii dintre colegii tăi îți vor face dificultăți. Pentru a nu compromite totul, poți prefera să faci un pas înapoi.

LEU Investighează şi află adevăratele cauze ale faptului că nu eşti suficient de bine evaluat de şefii tăi. Este o tradiţie leoniană să-ţi ocupi locul care ţi se cuvine! Chiar așa! Dar astăzi nu prea eşti „rezonabil”. Adică ai idei preconcepute, dar nu eşti prea nervos. Nu vrei să fii nervos şi frustrat ceea ce este foarte bine. La serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, astăzi trebuie să dai dovadă de mare abilitate. Sunt anumite „capcane” care te pândesc!

FECIOARĂ Plăceri şi frivolităţi în perspectivă. Poate spui bancuri la serviciu, poate îţi oferi o seară distractivă. Eşti popular şi bine dispus şi cauţi să ai şi tu locul tău. E loc pentru toată lumea! Ești creativ și perseverent, iar conjunctura astrologică îți mărește imaginația de zece ori. Ești incredibil de norocos să poți conta pe cei din jur pentru a te încuraja în descoperirile și inovațiile tale, ori de câte ori este necesar.

BALANŢĂ Ai mare nevoie de tandrețe și odihnă, partenerul tău te înțelege și îți oferă o escapadă în doi. Te vei putea relaxa si te vei bucura de momentele grozave de intimitate de care ti-e atat de dor. Nu te retrage în tine și acceptă ideile de ieșiri oferite de prietenii tăi. Du-te să vezi ultimele filme, conversația ta este plăcută și relevantă, unghiul tău de abordare este întotdeauna interesant și atent. Astăzi ești inspirat.

SCORPION Ai timpul necesar, păstrează-ţi obişnuitul tău sânge rece. Aştepţi un rezultat, dar parcă nu este pentru tine. Încerci să te detaşezi de cotidian, să ai o perspectivă corectă a problemelor. Ești gata să fii de acord cu tot pământul! Poți prospera într-o companie bună. Chiar ar trebui să-ți faci timp să mai respiri și să faci ajustări, oboseala este acolo, nu o nega. Se apropie nişte termene sau obstacole şi ai chef de orice numai de asta, nu! Concentreaza-te acum, ca să te distrezi după!

SĂGETĂTOR O mai bună înțelegere a funcționării financiare a acestei lumi îți va permite să-ți rafinezi gândurile într-o direcție pozitivă, astăzi. Într-adevăr, fiind mai puțin impulsiv, mai atent, ai o reflecție mai profundă și vei putea fi mai eficient în a-ți apăra interesele. Te simti din ce in ce mai confortabil in pozitia ta de la serviciu sau in compania ta de acasă. Este adevărat că trebuie să fii bine înconjurat și sprijinit. Astăzi, mai mult ca niciodată, petreci mai mult timp la serviciu, contează.

CAPRICORN Ai nevoie de mai multă libertate personală, de spaţii largi, la propriu şi figurat. Eşti obosit şi de aceea pierzi timpul. Astăzi e necesară o pauză de relaxare, de odihnă, de recăpătare a forţelor. Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul colegilor şi al prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali, sau conjuncturali.

VĂRSĂTOR În timpul liber, te concentrezi pe activitățile tale preferate, care sunt muzica și filmul. De asemenea, profită de serile lungi de iarnă pentru a trimite invitații și pentru a fierbe preparate delicioase pentru oaspeții tăi. Vă recomand ceaiul Darjeeling. Dacă ai ceva de sărbătorit, fă-o împreună cu colegii tăi. Împărtășirea unui moment frumos face parte din viața profesională. Este un act de convivialitate care aduce oamenii împreună.

PEŞTI Caracterul tău jucăuș și impulsiv te împinge uneori să răspândești zvonuri sau informații dubioase pentru singura plăcere de a deranja o atmosferă plictisitoare și plată, în ochii tăi. Fii atent, unii oameni ar putea să o ia foarte rău și să provoace probleme de durată. Cea mai mică critică, astăzi, capătă proporții catastrofice. Fii atent la ce spui... Atmosfera este una de mare susceptibilitate, iar ranchiunile care se nasc astăzi pot fi, probabil, neplăcut de durabile. Ar fi păcat ca pentru o ironie să te alegi cu mulți dușmani. Alege vorba bună!