Monden Anca Țurcașiu, îmbrățișări cu iubitul. Dar cine este, totuși, Călin. Foto







Anca Țurcașiu și-a asumat noua relație, așa că a împărtășit cu internauții și cele mai dragi momente de când este cu Călin. Cei doi apar îmbrățișați și mai îndrăgostiți ca niciodată.

Anca Țurcașiu, top îmbrățișări cu iubitul

Vedeta este mai îndrăgostită ca niciodată și nu se teme să-și arate iubirea.” Dacă tot s-a făcut atâta vâlvă despre "cine este iubitul secret", și dacă tot ați aflat, vă las aici câteva dintre îmbrățișările noastre din acest an, cel mai frumos din viața mea! Pentru că, da, contorizăm la final de an ce trăim. Aveți încredere că iese soarele și pe strada voastră! Eu am avut! Nădejde și speranță! Seară frumoasă!”, a transmis vedeta fanilor ei. Desigur că și reacțiile acestora au fost pe măsură.

”Felicitări, doamnă dragă, în primul rând pentru curajul de a pleca dintr-o relație, care la un moment dat nu mai este funcțională. Iar în al doilea rând pentru această nouă relație. Fericire multă vă doresc. Să ai curajul să fii tu, să spui ceea ce vrei și să faci ceea ce simți într-o lume în care ipocrizia este ridicată la rang de artă, este, da ....un mare curaj!”, a comentat cineva.

Cine e noul iubit

”Nu-ți doresc decât iubirea și fericirea de care sunt sigură că ai fost privată în toți acești ani, în acea căsnicie eșuată. Tu ai mimat fericirea, dar se vedea pe chipul acelui bărbat că nu face nimic în acest sens. Iubește Anca tot prezentul, nu pierde nicio clipă nu mai ai nimic de pierdut, experiență din trecut, atât și fericirea viitorului!”, postat un alt internaut.

Cert este că toată lumea a felicitat-o pe vedetă pentru noua relație și i-a urat fericire. Anca Țurcașiu este într-o relație de câteva luni cu Călin Șerban, un om de afaceri pasionat de sporturi extreme. Cei doi se pare că se înțeleg foarte bine și sunt extrem de fericiți împreună. Amândoi au mai fost căsătoriți și au copii din căsniciile respective.