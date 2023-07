Anca Țurcașiu pierde în fața fostului soț. Judecătorii i-au respins cererea

Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu au divorțat în 2020, după o căsnicie care a durat peste douăzeci de ani. Despărțirea a fost anunțată de artistă într-o postare pe Facebook. Însă, chiar dacă Cristian Georgescu și-a găsit, între timp, pe altcineva, situația celor doi nu a fost clarificată. Anca Țurcașiu și fostul soț se judecă, în instanță, pentru împărțirea averii pe care au obținut-o împreună, de-a lungul celor două decenii de căsnicie.

Iar de curând, artista a primit o lovitură dur, din partea judecătorilor, și este obligată să scoată din buzunar o sumă frumușică. Astfel, instanța i-a respins cererea pentru ajutor judiciar și, dacă dorește ca procesul să meargă mai departe, va trebui să scoată din buzunar o sumă importantă de bani.

Magistrații au considerat că cererea artistei este nefondată deoarece ajutorul judiciar se acordă celor care au obținut venituri medii nete lunare, pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare depunerii cererii, sub 300 lei. În situația celor ale căror venituri se situează sub nivelul de 600 lei, statul acordă un ajutor financiar reprezenând 50% din valoarea taxei de timbru.

Instanța a decis, în cazul de față, să respingă „cererea de reexaminare formulată de petenta Turcașiu Anca Mihaela, ca neîntemeiată”. Decizia este definitivă, iar soluția a fost prezentată celor două părți prin mijlocirea grefei instanței.

Nu este prima dată când Anca Țurcașiu a ajuns într-o astfle de situație, neputând duce la final procedurile judiciare legale. Ea a mai fost obligată să achite cheltuieli de judecată în cuantum de 1785 lei.

Anca Țurcașiu a divorțat în 2020

În urmă cu trei ani, în iulie 2020, Anca Țurcașiu anunța pe Facebook că a divorțat de soțul ei, anunțul fiind o surpriză pentru majoritatea celor care o cunoșteau.

„Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet pereche! În brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo Sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului”, scria Anca Țurcașiu, la momentul respectiv.

După despărțire, artista mărturisea că acest divorț a schimbat-o mult și a învățat-o să aibă mai multă grijă de ea. Vedeta își amintește că ajunsese să muncească atât de mult, să se dedice treburilor casnice și să uite că există.

„N-am avut grijă de mine până la divorț. Am fost căsătorită 23 de ani, am avut grijă doar de ei. Munceam îngrozitor de mult, veneam acasă, munceam, găteam, ziceai că sunt nebună, să le fac eu pe toate. Viața mi s-a schimbat radical de la acel moment. 80 la sută sunt altă persoană. M-am mobilizat dintr-o cădere gravă, cu ajutorul oamenilor din preajmă. Trag un semnal de alarmă, astfel. Este important să strigi după ajutor! Dumnezeu îți întinde toate mâinile posibile să te ridici. Sunt liberă să fac ce vreau, când vrea, să spun «nu», să plec când vreau eu. Am fost umilită, a trecut timpul și nu mai vreau să fac asta!”, spunea artista.