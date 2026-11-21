Calendarul ortodox, 21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Dezlegare la pește

Calendarul ortodox. Biserica se bucură de o sărbătoare importantă duminică, 21 noiembrie, care poartă numele de „Sărbătoarea Luminii”. Credincioșii ortodocși o cinstesc în această zi pe Fecioara Maria. Este prima mare sărbătoare din Postul Crăciunului 2021 și reprezintă aducerea Fecioarei Maria la Templu de către părinții săi, Sfinții Ioachim și Ana. Astfel a fost închinată Maica Domnului de către arhierul Zaharia în Sfânta Sfintelor.

„Ceea ce s-a hrănit în Sfânta Sfintelor, celei îmbrăcate cu credință și cu înțelepciune și cu neîntinată feciorie, mai marele Gavriil i-a adus din ceruri închinăciune”, se arată scris în Biblie, potrivit Calendarului Ortodox, cu privire la Fecioara Maria.

Sfinții Ioachim și Ana și-au dorit foarte mult măcar un copil. După nenumărate rugăciuni, Dumnezeu le-a împlinit dorința și, astfel, a venit pe lume fetița ce avea să poarte numele de Maria. Părinții săi au făcut, însă, o promisiune lui Dumnezeu în schimbul unui copil. Şi anume că acesta va fi închinat Domnului.

Sfinții Ioachim și Ana nu și-au uitat promisiunea. La trei ani după ce s-a născut Fecioara Maria, părinții au dus-o la Templu. Fecioara Maria a petrecut aici 12 ani, potrivit Calendarului Ortodox.

A stat în cea mai sfântă încăpere din Templu. Acest lucru nu a fost făcut întâmplător, fiindcă Fecioara Maria avea să devină Maica Domnului.

Ziua Intrării Maicii Domnului în Biserică reprezintă data primei sfințiri a unei biserici cu acest hram. Lăcașul de cult ridicat de Iustinian cel Mare lângă zidul ruinat al Templului.

În altă ordine de idei, pe 21 noiembrie este, anual, dezlegare la pește, în contextul Postului Crăciunului. Post care a început pe data de 15 noiembrie și ține 40 de zile.

Calendarul ortodox. Sursa foto. Wikipedia

„O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății. Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor.

Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”