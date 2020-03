Binecuvîntarea Papei Francisc „Urbi et Orbi” pentru o indulgenţă plenară şi pentru a se ruga împotriva pandemiei coronavirus, s-a îmbogăţit de semnificaţii din pricina unei apariţii celeste, acea a Fecioarei Maria.

Papa Francisc, aflat în Piaţa bisericii San Pietro pe o ploaie măruntă şi totul pustiu, îşi spunea rugăciunea pentru a invoca cerului sfârşitul pandemiei de coronavirus. La sfârşitul binecuvântării a pronunţat„Urbi et Orbi”, cuvinte spuse doar de Paşti şi de Crăciun, pentru o iertare plenară. A fost un moment unic, istoric…trebuie să recunoaştem.

Pe video se vede un nor şi o lumină care pluteşte deasupra bisericii San Pietro tocmai în timpul binecuvântării Papei. „De ce vă este teamă? Nu sunteţi credincioşi?”, spune Pontiful.

Se poate observa o lumină care are o formă familiară care aprinde speranţa acelora care cred. Pentru că, privind cu atenţie imaginile putem spune că seamănă cu imaginea Fecioarei Maria. S-o numim sugestie, s-o numim nevoia de a crede sau este cu adevărat un semn, un mesaj Divin?

