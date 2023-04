De ce fug bărbații de Anca Țurcașiu. Artista a divorțat în urmă cu trei ani

Vedeta se simte foarte bine acum, iar acest lucru se vede din emisiunea ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, unde face echipă cu Jean Gavril. Prestațiile celor doi sunt apreciate de juriu și telespectatori, fiind cotate cu note maxime la fiecare emisiune. În compania lui Jean Gavril, Anca Țurcașiu pare, din fața micilor ecrane, că a trecut de experiența traumatizantă a divorțului, fiind foarte fericită.

Numai că lucrurile nu au stat la de bine pentru Anca Țurcașiu, în ultimii trei ani. În 2020, vedeta a divorțat de soțul ei, după o căsătorie care a durat 22 de ani. La momentul respectiv alinarea i-a fost adusă de unicul fiu, Radu, care s-a căsătorit în 2022.

„Mărturisesc că nu a fost ușor, dar a fost o perioadă de timp. Am stat de vorbă cu foarte mulți înțelepți și toți mi-au spus că timpul este cel mai bun medicament și așa este, timpul rezolvă absolut orice. Cineva acolo sus cred că mă iubește, pentru că am fost un om bun toată viața. Știu sigur că cineva acolo sus are grijă de mine să am o viață minunată. Am avut și un părinte, și un psiholog, dar nu mai vreau să vorbesc despre asta. Am conștientizat că trece timpul, că merit să trăiesc frumos, să am grijă de mine, să mă răsfăț”, a spus Anca Țurcașiu.

Foarte greu se apropie un bărbat de ea

Vedeta a mai spus că, în general, bărbaților le este frică să se apropie de ea, din cauza personalității și a celebrității.

”Bărbații sunt foarte timizi, foarte rar bărbații îndrăznesc, au curajul să vină către mine, pentru că se sperie de personalitatea mea și le e teamă oarecum. Pentru ei sunt Anca Țurcașiu, persoana aceea, nu pot realiza că sunt și eu un om ca toți oamenii. Cum m-aș duce eu acum să îl cunosc pe Bradley Cooper, de exemplu. Eu m-aș duce normal, cumva, pentru că înțeleg că e doar o meserie aceasta, dar totuși ai așa un sentiment”, a mai comentat vedeta.

Este o mamă cool

La 53 de ani, Anca Țurcașiu spune că în viața este foarte important ”vibe-ul”, acea vibrație care te face fericit și că nu se gândește la căsătorie, deși nu exclude un astfel de pas, dacă în viața ei ar apărea persoana potrivită.

Ea mai povestit că ar fi fericită să fie bunică, dar nu poate să îi spună fiului ei ce să facă.

„Nu neapărat. M-aș bucura, (n.r. – ca fiul ei să-i ofere un nepoțel) dar nici eu nu cred că vor momentan. Eu nu dau sfaturi în căsnicie, fiecare trăiește cum își dorește, sunt o mamă foarte cool”, a spus Anca Turcașiu, pentru Viva.