Sezonul rece ar putea fi influențat de o combinație complexă de factori atmosferici. Specialiștii urmăresc în special trei fenomene majore: El Nino, Oscilația Cvasi-Bienală (QBO) și vortexul polar. Potrivit SevereWheather, interacțiunea dintre aceste mecanisme poate influența circulația atmosferică la scară largă, cu efecte asupra temperaturilor, precipitațiilor și distribuției ninsorilor în Europa.

Unul dintre elementele aflate în atenția cercetătorilor este evoluția Oscilației Cvasi-Bienale, un fenomen caracterizat prin alternanța periodică a vânturilor din stratosfera tropicală.

Datele recente indică instalarea unei faze vestice, cunoscută drept QBO pozitiv, care se propagă treptat prin stratosferă și ar putea atinge intensitatea maximă înainte de debutul iernii. Specialiștii consideră că această evoluție poate influența transferul de energie către regiunile polare și comportamentul vortexului polar în sezonul rece.

În paralel, temperaturile din Oceanul Pacific tropical continuă să crească. Meteorologii apreciază că fenomenul El Niño este deja prezent și există indicii că acesta ar putea evolua către un episod deosebit de puternic.

Un factor important îl reprezintă așa-numita undă Kelvin, o masă vastă de apă caldă aflată sub suprafața oceanului, care s-a intensificat considerabil în ultimele luni. În anumite regiuni ale Pacificului, temperaturile apei depășesc valorile normale cu până la opt grade Celsius.

Mai multe modele climatice internaționale sugerează că actualul episod El Niño are potențialul de a deveni unul dintre cele mai intense observate în ultimele decenii.

Experiențele din anii anteriori arată că asocierea dintre El Niño și faza pozitivă a QBO favorizează, de regulă, ierni mai blânde în multe regiuni ale Europei.

În astfel de situații, sistemele depresionare tind să fie mai active în nordul continentului, facilitând pătrunderea aerului umed și relativ cald dinspre Oceanul Atlantic. Drept urmare, temperaturile pot depăși mediile climatologice în numeroase zone, iar regimul precipitațiilor poate suferi modificări importante.

Datele arată că nordul și nord-vestul Europei, inclusiv Marea Britanie, Irlanda și regiunile nordice ale continentului, au avut în trecut o probabilitate mai ridicată de a înregistra ninsori consistente în condiții similare.

În schimb, sudul și sud-estul Europei au experimentat mai frecvent ierni mai blânde, cu episoade de ninsoare mai puține și temperaturi peste valorile obișnuite pentru sezon.

În ciuda tendințelor actuale, meteorologii atrag atenția că evoluția vortexului polar va avea un rol esențial în configurarea vremii din timpul iernii. Atunci când vortexul polar slăbește sau se fragmentează, masele de aer arctic pot avansa spre latitudini mai joase, provocând valuri de frig și ninsori abundente. În schimb, un vortex puternic menține aerul rece concentrat în apropierea Polului Nord.

În prezent, există indicii privind un risc moderat de perturbare a vortexului polar în sezonul rece 2026-2027, însă prognozele vor deveni mai precise în lunile următoare.

Evaluările climatice preliminare sugerează că iarna 2026-2027 ar putea avea caracteristici diferite față de cele observate în ultimii ani. Specialiștii consideră că interacțiunea dintre El Niño, QBO și vortexul polar ar putea favoriza temperaturi mai ridicate decât media în numeroase regiuni ale Europei și o redistribuire a zonelor cu ninsori semnificative.

Meteorologii atrag însă atenția că aceste estimări sunt realizate cu multe luni înainte de debutul sezonului rece, iar scenariile actuale pot suferi modificări.