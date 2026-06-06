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Prognoza meteo, 6 iunie. Vreme severă în aproape toată țara. Furtuni, grindină și vânt puternic în mai multe regiuni

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Prognoza meteo, 6 iunie. Vreme severă în aproape toată țara. Furtuni, grindină și vânt puternic în mai multe regiuniPloaie. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Vremea va deveni instabilă în numeroase zone ale României pe parcursul zilei de 6 iunie. După-amiaza sunt așteptate perioade cu înnorări accentuate, ploi abundente și descărcări electrice, însoțite de intensificări ale vântului. Fenomenele vor afecta în special Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, Muntenia și zonele montane, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 6 iunie. Unde se vor înregistra ploi torențiale

Ploi și furtuni se vor semnala local în Maramureș, Oltenia și Dobrogea, iar în restul teritoriului vor apărea izolat. În timpul manifestărilor de instabilitate atmosferică, vântul poate atinge viteze de 50–70 km/h, iar în unele zone sunt posibile vijelii și episoade de grindină.

Cantitățile de precipitații vor ajunge frecvent la 15–25 l/mp, însă izolat pot fi înregistrate valori de peste 30–40 l/mp. Temperaturile se vor menține apropiate de cele caracteristice începutului de iunie. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor varia între 11 și 18 grade.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea va rămâne în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporare, mai ales după-amiaza, când sunt prognozate averse și descărcări electrice.

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Ploile pot aduce cantități de apă de aproximativ 15–20 l/mp, iar vântul va avea intensificări de scurtă durată, cu rafale ce pot ajunge la 50–55 km/h. Temperatura maximă va atinge 28–29 de grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 15 și 17 grade.

Prognoza meteo pe termen lung

Până pe 8 iunie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în întreaga țară, cu cele mai accentuate abateri pozitive în regiunile din sud-vest.

Cantitățile de precipitații vor avea o distribuție neuniformă la nivelul țării. Dacă în nord-vest sunt prognozate valori peste media climatologică, în centrul țării, în sud-est și în zonele montane vor fi condiții pentru ploi și furtuni locale. În același timp, sud-vestul ar putea beneficia de mai puține precipitații decât în mod obișnuit.

Între 8 și 15 iunie, valorile termice vor rămâne peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. Regiunile din sud-vest vor continua să fie cele mai calde, în timp ce regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de normal. Totuși, în est și sud-est sunt posibile cantități de precipitații ușor peste medie, iar în vest și nord-vest ploile ar putea fi ceva mai reduse.

Cum va fi vremea în a doua parte a lunii iunie

Pentru intervalul 15–22 iunie, prognoza indică menținerea temperaturilor peste mediile multianuale în majoritatea regiunilor. În vestul țării se conturează o perioadă mai stabilă din punct de vedere atmosferic, cu șanse mai mici de precipitații și un caracter ușor secetos.

În restul teritoriului, cantitățile de apă estimate se vor situa în jurul valorilor normale pentru luna iunie, fără diferențe importante față de mediile climatologice.

În ultima săptămână a lunii, vremea va rămâne ușor mai caldă decât în mod obișnuit, în special în jumătatea vestică a țării. În celelalte regiuni, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru sfârșitul lunii iunie.

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