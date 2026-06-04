Vremea se schimbă radical. România intră într-un nou episod de instabilitate atmosferică începând de vineri și până la finalul weekendului, după ce mase de aer încărcate cu umezeală vor favoriza apariția averselor, descărcărilor electrice și a grindinei. Meteorologul ANM Oana Păduraru avertizează că norii aduși de curentul JET vor genera precipitații importante în numeroase zone ale țării.

Vineri, cerul va fi variabil, însă în regiunile sudice sunt așteptate înnorări în prima parte a zilei, iar pe arii restrânse vor fi ploi slabe. Din orele amiezii și până spre începutul nopții, instabilitatea atmosferică se va accentua în nordul Carpaților Orientali și în zona Munților Apuseni. Sunt prognozate averse, descărcări electrice, căderi de grindină și, izolat, vijelii.

Ploile vor avea caracter torențial, iar în intervale scurte cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp, cu valori care pot depăși local 30-40 l/mp. Manifestări similare, însă de intensitate mai redusă și pe suprafețe restrânse, sunt așteptate în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 23 și 28 de grade, iar minimele între 11 și 18 grade.

În Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări în prima parte a zilei, când trecător pot apărea ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va atinge 27-28 de grade. Minima nopții va fi cuprinsă între 15 și 17 grade, potrivit prognozei ANM.

Sâmbătă, valorile termice vor scădea în nordul, nord-vestul și centrul țării, în timp ce în restul regiunilor temperaturile vor crește ușor. Maximele se vor situa, în majoritatea zonelor, între 23 și 30 de grade.

În a doua parte a zilei și la începutul nopții sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică în zonele de deal și de munte, local în Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia și izolat în celelalte regiuni.

Meteorologii anunță averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibile vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp și izolat pot depăși 30-40 l/mp. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 18 grade.

În Capitală, vremea va deveni în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări accentuate în a doua parte a zilei și la începutul nopții, când sunt așteptate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină și vijelii. Temperatura maximă va ajunge la 28-29 de grade, iar minima se va situa între 15 și 17 grade.

Ultima zi a săptămânii va aduce în continuare instabilitate atmosferică în Transilvania, Moldova, Muntenia, Dobrogea și în zonele montane. Mai ales după-amiaza și seara sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. Ploile vor avea caracter torențial, iar local cantitățile de apă pot fi însemnate.

Meteorologii nu exclud apariția vijeliilor și a grindinei în unele zone. În restul țării, vremea va fi mai stabilă, cu ploi de scurtă durată pe arii restrânse. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 30 de grade, iar cele minime între 11 și 18 grade.

În București, vremea va rămâne în general instabilă. După-amiaza și seara vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Sunt posibile vijelii și căderi de grindină. Temperatura maximă va fi de 26-27 de grade, iar minima va coborî la 14-16 grade.