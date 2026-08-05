Serviciul Român de Informații (SRI) a transmis o avertizare oficială privind creșterea numărului de tentative de fraudă telefonică prin care persoane neidentificate încearcă să obțină date confidențiale de la cetățeni. Potrivit reprezentanților instituției, atacatorii folosesc tehnica numită spoofing, care le permite să falsifice identitatea apelantului.

Astfel, pe ecranul telefonului victimei este afișat chiar numărul oficial al SRI destinat relației cu publicul.

În cadrul acestor apeluri capcană, infractorii cibernetici urmăresc obținerea de date cu caracter personal, informații bancare, parole, coduri de autentificare sau chiar determinarea victimelor de a efectua transferuri financiare.

Într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook, instituția a explicat clar cum funcționează această schemă și ce informații nu vor fi cerute niciodată de către reprezentanții săi:

„Serviciul Român de Informaţii nu solicită telefonic: date cu caracter personal sau privind cardurile ori conturile bancare; parole, coduri PIN, de autentificare ori primite prin SMS; efectuarea de plăţi sau transferuri de bani. Dacă primiţi un astfel de apel, vă recomandăm să nu furnizaţi nicio informaţie solicitată şi să întrerupeţi convorbirea. Atacul de tip spoofing reprezintă o tehnică prin care atacatorii folosesc platforme software online pentru a imita numere reale de telefon. Ei pot afişa pe ecranul telefonului dumneavoastră orice număr de telefon doresc, fie că aparţine unei instituţii, unei companii sau chiar unei persoane fizice, cu scopul de a vă câştiga încrederea.”

Pentru a preveni compromiterea datelor personale și financiare, specialiștii SRI îndeamnă populația la vigilență maximă. În cazul în care primiți un apel suspect și doriți să vă asigurați de confidențialitatea conversației sau să verificați identitatea reală a interlocutorului, este recomandat să aplicați următorii pași:

Să întrerupeți apelul imediat

Să reapeleți manual interlocutorul

Prin reapelarea introducând manual numărul de telefon, conexiunea se va efectua direct către rețeaua reală a instituției sau a persoanei respective, eliminând posibilitatea ca apelul să fie redirecționat prin platformele de spoofing folosite de atacatori.