O nouă escrocherie cu împrumuturi pe rețelele sociale. DNSC a avertizat sâmbătă asupra unei fraude răspândite pe Facebook și WhatsApp, în care conturi false promit împrumuturi rapide și avantajoase, apoi cer date personale, fotografii și copii ale actelor de identitate. Atacatorii mută conversațiile în aplicația de mesagerie și încearcă să câștige încrederea persoanelor interesate înainte de a le solicita informațiile sensibile.

Escrocii folosesc anunțuri despre împrumuturi rapide publicate în grupuri de Facebook pentru a obține date personale și copii ale documentelor de identitate. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a avertizat din nou sâmbătă asupra acestui tip de fraudă, care continuă apoi prin WhatsApp.

Postările apar în special în grupurile dedicate creditelor și sunt distribuite de conturi anonime sau care prezintă mai multe semne de suspiciune. Ofertele promit bani acordați rapid și în condiții foarte avantajoase, iar persoanele interesate sunt îndemnate să continue discuția în privat.

În prima etapă, persoana care răspunde anunțului este direcționată către un cont de WhatsApp prezentat ca aparținând unei persoane reale.

DNSC recomandă verificarea fotografiei de profil prin instrumente precum Google Reverse Image sau TinEye. În multe situații, aceeași imagine apare pe sute de conturi false și este folosită pentru crearea unei identități credibile.

Un alt indiciu care poate arăta că este vorba despre o tentativă de fraudă îl reprezintă numerele de telefon cu prefixe din afara Europei.

După ce obțin încrederea victimei, escrocii trimit un formular prin care solicită mai multe date sensibile. Printre informațiile cerute se află numele complet, vârsta, ocupația, venitul lunar, adresa, suma dorită și scopul pentru care ar urma să fie folosit împrumutul.

Atacatorii solicită și fotografii personale, precum și imagini ale cărții de identitate. Toate aceste date ajung în posesia infractorilor cibernetici și pot fi folosite ulterior în alte tentative de fraudă. Unele persoane care au intrat în legătură cu astfel de conturi au raportat inclusiv suspendarea propriilor conturi de WhatsApp.

Specialiștii în securitate cibernetică recomandă ca promisiunile de împrumut venite din partea unor persoane necunoscute de pe rețelele sociale să fie tratate cu suspiciune. Profilurile trebuie verificate înainte de începerea conversației, iar datele personale nu trebuie trimise unor persoane sau entități neautorizate.

Aceeași regulă se aplică fotografiilor documentelor de identitate, care nu ar trebui transmise în baza unei simple discuții purtate pe Facebook sau WhatsApp. Pentru protejarea conturilor online, experții recomandă și activarea autentificării în doi pași, cunoscută și sub denumirea de 2FA.

DNSC atrage atenția că, în cazul acestui tip de escrocherie, adevăratul cost al presupusului împrumut este reprezentat de datele personale ale victimei.

Tentativele de fraudă pot fi raportate Directoratului Național de Securitate Cibernetică prin platforma PNRISC sau la numărul 1911.

Scenariile întâlnite pot fi transmise și prin platforma Siguranța Online.