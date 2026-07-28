Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a lansat un apel public pe Facebook prin care îndeamnă populația să cumpere produse direct de la țăranul român. În opinia sa, prin astfel de gesturi de solidaritate, fiecare cetățean poate contribui în mod concret la menținerea muncii tradiționale și la susținerea economiei locale.

Călin Georgescu subliniază că micii producători, agricultorii și meșteșugarii care își vând marfa prin piețe și târguri duc o luptă continuă pentru a-și continua activitatea și pentru a rezista provocărilor economice actuale.

Politicianul consideră că sprijinul acordat micilor producători nu reprezintă un favoare, ci o necesitate pentru întreaga societate, asigurând continuitatea unei munci valoroase.

„Știu că trăim vremuri grele pentru toate familiile și pentru toate categoriile sociale. Tocmai de aceea, fiecare gest de solidaritate contează. Când mergem la târg, mergem să-i susținem pe cei care ne susțin!

Agricultorii, ciobanii, apicultorii, meșteșugarii și ceilalți mici producători care vin la târg duc, la rândul lor, o luptă grea pentru a rezista și pentru a putea merge mai departe. Când cumpărăm de la ei, nu le facem un favor, ci păstrăm în viață o muncă de care avem cu toții nevoie. Când un mic producător renunță, pierdem cu totii! În centrul oricarui targ sunt si trebuie să rămână ei, oamenii care au semănat, au crescut, au făcut și au adus rodul muncii lor.

De aceea cea mai frumoasă fotografie de la targ este aceea în care fiecare dintre noi ține în mână sacoșe pline cu produse de la ai nostri. Fiecare leu cheltuit aici ajută o familie să meargă mai departe si sa aiba la randul ei ce sa pun pe masă”, a transmis Călin Georgescu pe pagina sa de Facebook.

Pentru a oferi un exemplu personal, fostul candidat a anunțat că se va prezenta pe data de 2 august, înainte de Sfânta Liturghie, la târgul țărănesc istoric organizat la intrarea în satul Lunca Câlnicului, din județul Brașov. Evenimentul adună producători locali din mai multe județe ale țării, precum Brașov, Covasna, Harghita, Argeș, Buzău și Prahova.

„Cu credință în Dumnezeu, cu respect pentru fiecare om și pentru munca ce ține România vie”, a concluzionat Georgescu.