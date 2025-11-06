Târgul de Crăciun din București, de două ori mai scump față de anul trecut

Târgul de Crăciun organizat de Primăria Capitalei, prin CREART, va costa anul acesta de două ori mai mult decât în 2024. Autoritățile spun că ediția din acest an va fi mai lungă și se va desfășura în mai multe locații din București.

În iarna 2024–2025, târgul de Crăciun din Piața Constituției a durat 28 de zile și a costat 9 milioane de lei. CREART a recuperat 3 milioane din încasări, dintre care 250.000 de lei au venit de la companiile care au plătit pentru vizibilitate. Costul net a fost de 6 milioane de lei, aproximativ 214.000 de lei pe zi (circa 43.000 de euro).

Pentru ediția din acest an, Consiliul General al Capitalei a aprobat pe 30 septembrie un buget de 15 milioane de lei. CREART estimează venituri de 3,2 milioane de lei, dintre care 492.000 din activări comerciale, ceea ce lasă un cost net de 11,8 milioane de lei, aproape dublu față de 2024. La o durată de 30 de zile, o zi de târg ar costa circa 393.000 de lei, echivalentul a aproximativ 79.000 de euro.

Târgul de Crăciun din București, organizat de Primăria Capitalei, va avea loc între 29 noiembrie și 28 decembrie 2025, în trei locații diferite, desfășurate simultan:

Piața Constituției - va rămâne locația principală, cu scena centrală pentru concerte, o scenă secundară, DJ set-uri, Casa lui Moș Crăciun, roată panoramică, carusel supraetajat și roller coaster;

Piața Universității - va fi amenajată o zonă cu food trucks, brad de Crăciun și decoruri tematice;

Esplanada Operei Naționale - va găzdui un târg organizat în parteneriat cu Opera, cu scenă pentru concerte și căsuțe decorate festiv, unde vor fi comercializate produse alimentare și non-alimentare.

Începând cu 28 noiembrie, la Romexpo se deschide târgul de Crăciun „Crăciunul Nordului”. Evenimentul va fi deschis până pe 4 ianuarie 2026, între orele 11:00 și 22:00, iar accesul este gratuit.

Vizitatorii vor fi întâmpinați de animatori costumați tematic. Târgul include Roata Panoramică, Patinoarul acoperit, deschis zilnic, și un Parc de distracții cu carusele și lumini colorate.