Republica Moldova. Copiii născuți în stânga Nistrului vor obține automat așa-zisa „cetățenie ” a autoproclamatei republici moldovenești nistrene (rmn), fără să mai fie nevoie ca părinții să depună sau cerere în acest sens. Decizia a fost luată de pretinsul organ legislativ al entității separatiste a Republicii Moldova și va intra în vigoare după ce va fi contrasemnată de așa-zisul lider transnistrean, Vadim Krasnoselski.

Conform noilor reguli, un copil va primi automat cetățenia dacă se naște pe teritoriul regiunii transnistrene sau dacă se naște în afara acesteia, dar cel puțin unul dintre părinți deține cetățenia regiunii. Până acum, procedura presupunea depunerea unei cereri din partea părinților pentru recunoașterea cetățeniei. Autoritățile de la Tiraspol motivează modificarea prin simplificarea procedurilor administrative și consolidarea legăturilor între copii și statul separatist.

Conform Agenției Servicii Publice din Republica Moldova, la 30 iunie 2025, în Registrul de stat al populației erau înregistrate 375.044 de persoane din regiunea transnistreană. Dintre acestea, 354.718 persoane locuiesc în stânga Nistrului și în municipiul Bender. Din acest total, 347.161 de persoane dețin cetățenia Republicii Moldova, iar 7.557 sunt cetățeni străini.

Autoritățile constituționale de la Chișinău reamintesc că locuitorii din regiunea transnistreană care dețin cetățenia Republicii Moldova beneficiază de multiple drepturi, inclusiv libera circulație în Uniunea Europeană și acces la oportunități economice, educaționale și sociale. Cetățenia moldovenească permite astfel integrarea în programele UE și participarea la proiecte de dezvoltare socială și economică, indiferent de statutul administrativ impus de regimul separatist.

Actele emise de autoritățile separatiste de la Tiraspol nu au valoare juridică pentru Republica Moldova și nu sunt recunoscute la nivel internațional. Cetățenia acordată automat de administrația regiunii rămâne un statut administrativ intern, fără efecte în afara regiunii transnistrene. Autoritățile de la Chișinău subliniază că cetățenia Republicii Moldova oferă locuitorilor regiunii acces real la drepturi și servicii recunoscute internațional.