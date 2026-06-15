Călin Georgescu a transmis duminică un mesaj cu temă religioasă și identitară, chiar în ziua în care scena politică este concentrată asupra negocierilor și consultărilor pentru desemnarea noului premier.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a publicat pe Facebook un apel la credință, responsabilitate și păstrarea valorilor tradiționale.

Mesajul a fost publicat de Duminica Sfinților Români, sărbătoare dedicată celor care au contribuit la păstrarea credinței creștine în spațiul românesc.

În contextul unei perioade marcate de discuții politice intense, intervenția lui Georgescu s-a concentrat exclusiv asupra dimensiunii spirituale și morale a societății.

În mesajul său, Călin Georgescu a descris Duminica Sfinților Români drept „o chemare la demnitatea poporului nostru și la rădăcini”, subliniind rolul pe care aceștia l-au avut în păstrarea identității naționale și a credinței.

Potrivit fostului candidat, mulți dintre cei considerați exemple de viață creștină au fost oameni obișnuiți – părinți, bunici, preoți, profesori, soldați sau țărani – care au traversat perioade dificile fără să renunțe la valorile în care au crezut.

Georgescu a evidențiat importanța transmiterii credinței și a tradițiilor din generație în generație, afirmând că acestea au contribuit la continuitatea comunităților românești de-a lungul timpului.

Una dintre ideile centrale ale mesajului a fost legată de responsabilitatea individuală. Călin Georgescu a susținut că schimbarea societății începe prin transformarea personală și prin exemplul oferit celor din jur.

„Putem renaște, dacă începem cu propria noastră viață”, a transmis acesta, adăugând că cea mai importantă formă de cinstire a Sfinților Români este urmarea modelului lor de viață și asumarea responsabilității față de generațiile viitoare.

Fostul candidat a făcut referire și la educația copiilor, afirmând că valorile transmise în familie și în comunitate au un rol esențial în formarea viitorului societății.

Postarea lui Călin Georgescu a fost publicată într-o zi cu miză politică ridicată, marcată de consultările și negocierile privind desemnarea noului prim-ministru. Cu toate acestea, mesajul său nu a conținut referiri directe la partide, lideri politici sau la procesul de formare a viitorului Executiv.

Intervenția s-a concentrat exclusiv pe teme legate de credință, identitate, responsabilitate personală și continuitatea valorilor considerate fundamentale pentru societatea românească.