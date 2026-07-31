Federația SANITAS a anunțat vineri suspendarea grevei generale declanșate pe 28 iulie, precizând însă că protestul nu este încheiat, ci doar întrerupt până la apariția unui nou proiect al Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Potrivit reprezentanților federației, decizia a fost luată de Consiliul Național SANITAS pentru a oferi clasei politice posibilitatea de a relua negocierile privind o lege a salarizării care să elimine inechitățile din sistemul public.

„Nu închidem greva, ci dăm o șansă politicului să se reseteze și să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării”, transmit sindicaliștii.

Liderii SANITAS consideră că primul obiectiv al protestului a fost atins. Ei susțin, totodată, că proiectul actual al Legii salarizării a fost cel puțin amânat și că, din perspectiva organizației, acesta „nu mai există”.

În perioada următoare, federația își propune două obiective majore: elaborarea și negocierea unui nou proiect de lege a salarizării, prin care să obțină cel puțin la fel de mulți bani ca acum, precum și purtarea discuțiilor cu o autoritate care are puterea legală de a lua decizii, respectiv Parlamentul sau un guvern cu mandat deplin.

SANITAS amenință că suspendarea grevei este temporară și că, în cazul în care revendicările nu vor primi un răspuns favorabil, conflictul de muncă poate fi reluat fără reluarea tuturor etapelor procedurale prevăzute de lege.

În paralel, organizația anunță extinderea acțiunilor sindicale la nivelul întregului sector bugetar. Alături de SANITAS s-au alăturat cele cinci mari confederații sindicale – CNSLR-Frăția, Cartel Alfa, BNS, CSDR și Meridian –, precum și organizații din educație, administrație publică, cultură și alte domenii.

Potrivit sindicaliștilor, scopul comun este negocierea unei noi legi a salarizării. Totodată, aceștia susțin că un astfel de act normativ trebuie negociat împreună cu partenerii sociali și nu adoptat sub presiunea termenului-limită de 31 august.

Reprezentanții SANITAS insistă că greva generală nu a fost încheiată definitiv, ci doar suspendată până la înregistrarea unui nou proiect legislativ în Parlament. La acel moment, organizația va decide dacă protestul va fi reluat sau dacă litigiul de muncă va fi închis.

Până atunci, membrii de sindicat vor continua protestul într-o formă simbolică, purtând banderole.