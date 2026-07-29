Realizatorul TV Mihai Gâdea a vorbit despre experiențele prin care a trecut familia sa în ultimii ani, dezvăluind că mama sa a murit în acest an, după o boală gravă, iar tatăl său a fost supus unei intervenții complexe pe cord deschis. Confesiunile au fost făcute în contextul grevei generale declanșate în sistemul sanitar și al dezbaterilor privind proiectul noii Legi a salarizării.

Jurnalistul a explicat că, deși avea posibilitatea ca tatăl său să fie operat în străinătate, a ales un medic român după o documentare atentă.

„Tatăl meu, pe care puteam să-l operez oriunde în lume, pe cord deschis, cu patru bypass-uri. Aș fi putut să-l operez în Statele Unite sau în multe alte locuri. Dar, după o documentare foarte atentă, care a durat câteva săptămâni, am decis să-l operez în România”, a povestit Mihai Gâdea.

Acesta a precizat că intervenția a durat aproximativ șapte ore și a fost realizată de profesorul Horațiu Moldovan, despre care a spus că este apreciat la nivel internațional pentru activitatea sa în chirurgia cardiovasculară.

Mihai Gâdea a vorbit și despre mama sa, care a murit în acest an, după o perioadă îndelungată în care s-a confruntat cu probleme de sănătate.

„Mama mea, care anul acesta a încetat din viață, a fost grav bolnavă în ultimii șase ani. Medicii care au tratat-o în România... Încrederea și respectul meu pentru acești oameni sunt totale. Față de asistentele care au îngrijit-o pe mama, față de medicii care fac lucruri extraordinare în această țară”, a spus realizatorul emisiunii „Sinteza zilei” de la Antena 3 CNN.

El a adăugat că experiențele prin care a trecut familia sa i-au consolidat încrederea în medicii și asistenții medicali din România.

Mesajul lui Mihai Gâdea a venit după ce premierul interimar Ilie Bolojan a susținut că greva din sistemul sanitar s-a bazat pe „minciună și dezinformare” privind efectele proiectului noii Legi a salarizării.

În replică, jurnalistul a criticat declarațiile premierului și a afirmat că personalul medical merită respect pentru activitatea desfășurată în spitale.

„Eu nu am pe nimeni din familie în sistemul public, dar îi consider pe acei oameni ca făcând parte din familia mea. Oamenii care i-au salvat viața tatălui meu, medicii și asistentele care au îngrijit-o pe mama. Oamenii aceștia merită respectul nostru”, a spus Mihai Gâdea.

Realizatorul TV a susținut că proiectul noii Legi a salarizării ar urma să afecteze veniturile personalului din sistemul public și a lansat critici la adresa premierului Ilie Bolojan și a ministrului Muncii, Dragoș Pîslaru.

Ilie Bolojan a declarat, marți seara, că, în forma propusă, legea nu ar urma să reducă salariile din sectorul public, ci să corecteze diferențele existente între diferite categorii de angajați.