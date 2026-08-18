Câinii pot ajunge să sufere de supraîncălzire chiar și atunci când nu ies afară, iar medicii veterinari avertizează că locuințele foarte calde și slab ventilate pot deveni periculoase în timpul episoadelor de caniculă, potrivit British Veterinary Association.

Avertismentul vine în contextul temperaturilor ridicate din această vară, când specialiștii recomandă proprietarilor să urmărească atent temperatura din locuință și comportamentul animalului.

Riscul este mai mare pentru câinii cu bot scurt, animalele supraponderale, cele cu blană foarte deasă, câinii vârstnici și pui. Asociația Veterinară Britanică (BVA) atrage atenția că temperaturile ridicate și umiditatea afectează capacitatea câinilor de a-și regla temperatura corporală, deoarece aceștia nu se răcoresc prin transpirație la fel ca oamenii.

În timpul unui val de căldură, temperatura din interior poate rămâne ridicată ore întregi, inclusiv după apus. Zonele cu expunere directă la soare, încăperile slab ventilate și spațiile în care aerul nu circulă pot deveni deosebit de greu de suportat pentru animale.

Recomandarea medicilor veterinari este ca animalele să aibă permanent acces la apă proaspătă și la o zonă răcoroasă, bine ventilată și ferită de soare. În zilele extrem de calde, câinele trebuie ținut în cea mai răcoroasă parte a locuinței, iar activitatea fizică trebuie redusă.

Pericolul nu apare doar în timpul plimbărilor. Specialiștii avertizează că animalele pot dezvolta probleme legate de căldură chiar și atunci când stau în repaus, dacă temperatura și umiditatea din mediul în care se află sunt prea ridicate.

Câinii cu bot scurt, precum bulldogii și pugii, sunt printre cei mai vulnerabili. Anatomia căilor respiratorii le poate face mai dificilă răcirea prin gâfâit.

De asemenea, riscul este mai mare la câinii cu blană groasă, la animalele supraponderale și la cele foarte tinere sau în vârstă. Afecțiunile respiratorii pot crește, la rândul lor, vulnerabilitatea la temperaturi ridicate.

Un câine care gâfâie intens poate încerca să își reducă temperatura corporală, însă gâfâitul excesiv nu trebuie ignorat în timpul caniculei.

Printre semnele de supraîncălzire se numără:

respirația rapidă sau zgomotoasă;

salivarea abundentă și mai vâscoasă;

gingiile foarte roșii sau, dimpotrivă, foarte palide;

neliniștea;

slăbiciunea și letargia;

lipsa coordonării;

vărsăturile sau diareea;

tremurăturile ori spasmele musculare;

confuzia și dezorientarea;

prăbușirea sau pierderea stării de conștiență.

Insolația este o urgență medicală. Dacă un câine prezintă astfel de simptome, recomandarea este să fie mutat imediat într-un spațiu răcoros și ventilat și să fie contactat un medic veterinar.

Societatea Regală pentru Prevenirea Cruzimii față de Animale (RSPCA) recomandă ca răcirea câinelui să înceapă imediat. Animalul trebuie scos din mediul fierbinte, iar temperatura corpului trebuie redusă înainte de transportul către cabinetul veterinar.

Apa mai rece decât temperatura corpului poate fi turnată pe corp, în special pe zona gâtului, abdomenului și coapselor, iar ventilarea poate ajuta la răcire. După ce începe procesul de răcire, câinele trebuie dus la veterinar, mai ales dacă simptomele sunt evidente sau persistă.

RSPCA subliniază că timpul este important: cu cât animalul rămâne mai mult timp supraîncălzit, cu atât crește riscul ca organele să fie afectate.

Medicii veterinari recomandă ca plimbările să fie mutate dimineața devreme sau seara târziu, când temperaturile sunt mai scăzute. În zilele extrem de călduroase, cea mai sigură variantă poate fi renunțarea temporară la plimbarea obișnuită și înlocuirea ei cu activități ușoare în interior.

O verificare simplă poate preveni și arsurile la nivelul labelor. BVA recomandă testul de cinci secunde: dacă asfaltul sau trotuarul este prea fierbinte pentru palma omului ținută pe suprafață timp de cinci secunde, acesta este prea fierbinte și pentru labele câinelui.