Profesorul Dan Voiculescu se apropie de împlinirea vârstei de 80 de ani cu un mesaj care depășește granițele unei confesiuni personale. În loc să vorbească despre funcțiile ocupate, realizările obținute sau confruntările trecutului, acesta își îndreaptă atenția către viitorul omenirii.

Într-o postare publicată pe blogul său, Dan Voiculescu își rezumă parcursul în câteva cuvinte: „Am plecat de nicăieri. Am câștigat, am pierdut, am câștigat din nou”.

Profesorul spune că a luptat până la capăt pentru a-și construi singur destinul și vorbește cu recunoștință despre familie și despre puținii prieteni adevărați care i-au rămas aproape. Trecutul este însă doar punctul de plecare al mesajului.

Răspunsul se află la întâlnirea dintre două preocupări aparent foarte diferite: credința în Dumnezeu și raportul dintre demnitatea umană și inteligența artificială.

Dan Voiculescu mărturisește că s-a apropiat de credință într-o perioadă în care lumea părea lipsită de repere, iar răul părea imposibil de învins. Atunci a descoperit că binele are propriile căi și că omul evoluează tocmai prin confruntarea cu forțe mai mari decât el.

În inteligența artificială vede astăzi o asemenea forță. O definește drept cea mai mare și mai urgentă provocare din istoria umanității și avertizează că societatea este insuficient pregătită pentru schimbarea care urmează.

Unii oameni se simt amenințați, alții resping tehnologia înainte de a o înțelege. Niciuna dintre aceste atitudini nu poate opri însă revoluția deja începută.

Dan Voiculescu susține că omenirea trebuie să întâmpine inteligența artificială lucid, fără panică, dar și fără naivitate. Curiozitatea, vigilența și acțiunea concretă sunt esențiale pentru apărarea demnității umane în noua epocă tehnologică.

Mesajul său rămâne optimist: omul nu are limite definitive. A depășit foametea, bolile și războaiele și poate depăși și actuala provocare, cu condiția să evolueze odată cu tehnologia, fără să devină prizonierul ei.

Înainte de a împlini 80 de ani, profesorul Dan Voiculescu nu le cere oamenilor să privească în urmă, ci înainte: „Cu demnitate, onoare și curaj, mintea trează și ochii larg deschiși”.