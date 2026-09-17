Rusia a avariat un pod din regiunea Odesa, infrastructură importantă pentru transportul cerealelor ucrainene către porturile de la Dunăre, a anunțat joi compania feroviară de stat Ukrzalizniția. Aproximativ 3.000 de vagoane încărcate cu cereale se îndreaptă în prezent către porturile dunărene, iar în lipsa redeschiderii podului, timpul minim de așteptare pentru acestea ar putea ajunge la 26 de zile.

Ukrzalizniția nu a precizat când a fost avariat podul și nici care este amploarea pagubelor. Compania a transmis că lucrează pentru refacerea podului Bilhorod-Dnistrovski.

Potrivit Ukrzalizniția, aproximativ 3.000 de vagoane de cereale sunt în prezent direcționate către porturile de la Dunăre pentru export.

În cazul în care podul nu va fi redeschis, vagoanele vor fi nevoite să utilizeze rute alternative, iar timpul minim de așteptare pentru transporturi va ajunge la 26 de zile, potrivit unui reprezentant al companiei.

„Situația este foarte dificilă. Lucrăm la refacerea podului Bilhorod-Dnistrovski”, a declarat acesta, fără să ofere detalii despre lucrările de reparație.

„Timpul minim de așteptare pentru vagoane va fi de 26 de zile dacă nu redeschidem podul”, a mai precizat reprezentantul companiei.

După atacurile rusești asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Marea Neagră, o mare parte din transporturile de marfă, inclusiv cele de cereale, au fost redirecționate către porturile de la Dunăre.

Ucraina are trei porturi fluviale pe Dunăre. Transporturile pot ajunge la acestea fie prin podul avariat din regiunea Odesa, fie prin Republica Moldova, însă capacitatea de tranzit prin țara vecină este limitată.

Porturile ucrainene de la Marea Neagră gestionau anterior aproximativ 90% din exporturile țării, potrivit informațiilor citate de Reuters.

Ukrzalizniția a precizat că, de la începutul lunii septembrie, 118.000 de tone de cereale au fost transportate către porturile de la Dunăre.

Alte 346.200 de tone de cereale au fost transportate pentru export prin punctele de trecere a frontierei terestre cu țările din Europa de Est.

Podul Bilhorod-Dnistrovski este o legătură importantă pentru transporturile către sudul Ucrainei și porturile dunărene. Potrivit Ukrzalizniția, infrastructura a fost atacată aproape săptămânal de la începutul războiului.

În acest moment, compania feroviară ucraineană nu a oferit un termen pentru finalizarea lucrărilor și redeschiderea podului.