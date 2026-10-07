Reacția Rusiei după testul nuclear al Franței. „Este un drum fără ieșire”

Reprezentantul Rusiei, Dmitri Peskov, a criticat miercuri testarea de către Franța a unei rachete balistice cu capacitate nucleară, după lansarea efectuată în largul coastelor Bretaniei. Dmitri Peskov a declarat că Moscova a recepționat mesajul Parisului și a acuzat statele europene că își construiesc politica de apărare în jurul confruntării cu Rusia, potrivit Reuters.

Moscova consideră că această abordare reprezintă „un drum fără ieșire”, pe fondul tensiunilor legate de războiul din Ucraina și de securitatea europeană.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia a înțeles mesajul transmis de Franța prin testul realizat în largul coastelor Bretaniei.

Președintele francez Emmanuel Macron a salutat marți testarea unei rachete balistice lansate de pe un submarin și a afirmat că mesajul transmis prin acest test a fost „clar” și destinat celor care trebuie să îl primească. Macron nu a indicat direct Rusia în declarația sa.

Testul s-a desfășurat însă într-o perioadă în care relațiile dintre Moscova și statele europene sunt marcate de tensiuni crescute, pe fondul războiului din Ucraina, al discuțiilor despre securitatea continentului și al rolului descurajării nucleare. Întrebat despre lansarea rachetei franceze, Dmitri Peskov a acuzat Europa că se concentrează pe militarizare și că își construiește strategia de apărare prin raportare la Rusia.

„Își construiesc identitatea în domeniul apărării și securității pe baza confruntării cu Federația Rusă. Acesta este un drum fără ieșire. După cum arată istoria, nu duce la nimic bun”, a declarat Peskov.

Testul realizat de Franța vine într-un moment în care securitatea europeană și capacitatea statelor de pe continent de a-și consolida propriile mijloace de descurajare se află în centrul discuțiilor.

Franța este singura putere nucleară din Uniunea Europeană și își bazează capacitatea de descurajare pe componente aeriene și maritime. Lansarea unei rachete balistice de pe un submarin face parte din procesul de testare și menținere a capacităților strategice ale Franței.

În ultimele luni, Rusia a transmis mai multe avertismente referitoare la posibilitatea utilizării armelor nucleare în anumite situații, inclusiv în legătură cu războiul din Ucraina și cu securitatea enclavei Kaliningrad.

Moscova susține că își păstrează forțele în stare de alertă, dar afirmă în același timp că este dispusă să poarte discuții cu statele europene.

Reprezentantul Rusiei a declarat că Moscova consideră că problemele de securitate trebuie soluționate prin negocieri, nu prin demonstrații de forță.

„Considerăm că orice problemă ar trebui rezolvată nu prin lansări demonstrative de rachete, ci prin dialog”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Declarațiile venite de la Paris și Moscova apar într-un context în care războiul din Ucraina continuă, iar statele europene își reevaluează politicile de apărare și capacitățile militare, pe fondul discuțiilor privind viitoarea arhitectură de securitate a continentului.