Unul dintre cei mai căutați fugari de FBI, arestat în Mexic după un schimb de focuri. Fausto Isidro „Chapo Isidro” Meza Flores, aflat pe lista FBI a celor mai căutați zece fugari, a fost arestat vineri în Mexic, în urma unei operațiuni a forțelor speciale desfășurate în orașul Guasave, din statul Sinaloa, potrivit BBC.

Potrivit Ministerului mexican al Apărării, intervenția a fost urmată de un schimb de focuri, după ce trupele au fost atacate cu arme de foc și explozibili.

Meza Flores a fost reținut împreună cu unul dintre locotenenții săi. Cei doi au fost transportați ulterior cu avionul la Ciudad de México, unde urmează să fie puși la dispoziția autorităților judiciare.

Ministerul mexican al Apărării a precizat că intervenția s-a bazat pe informații furnizate de serviciile americane. Forțele speciale au ajuns la locul în care se aflau suspecții folosind tactici de surprindere și au stabilit un perimetru pentru a împiedica fuga acestora și sosirea unor întăriri.

Potrivit comunicatului autorităților mexicane, militarii au fost atacați cu focuri de armă și explozibili înainte de a pătrunde în proprietate. Informațiile oficiale confirmă arestarea celor doi, însă materialul publicat de BBC nu precizează dacă au existat persoane rănite sau decedate în timpul confruntării.

Înregistrări distribuite online par să arate elicoptere trăgând spre sol în zona Guasave, precum și persoane care fug de pe un stadion de baseball după ce aud focuri de armă. Separat, agenția Reuters a publicat imagini cu mai multe vehicule incendiate pe o autostradă din apropierea orașului Los Mochis.

Meza Flores, în vârstă de 44 de ani, este prezentat de autoritățile americane drept liderul organizației Meza Flores, cunoscută și sub numele de Cartelul Guasave. FBI îl acuză că ar fi coordonat activități de trafic de fentanil, cocaină, heroină, metamfetamină și marijuana către Statele Unite. Washingtonul solicită extrădarea sa.

În 2025, când a fost inclus pe lista celor mai căutați fugari, autoritățile americane l-au acuzat și de infracțiuni precum răpire, extorcare și tortură. Acestea sunt acuzații formulate de partea americană, nu condamnări prezentate în relatarea BBC.

Meza Flores a fost pus sub acuzare pentru trafic de droguri în Statele Unite în 2012, iar în 2019 au fost formulate noi acuzații. Procurorii americani susțin că acesta ar fi participat la o conspirație pentru producerea și distribuirea unor cantități mari de cocaină, heroină, metamfetamină și marijuana în perioada 2005-2019.

Potrivit relatării BBC, Meza Flores a fost inițial un membru important al organizației Beltrán Leyva, iar după conflictele dintre facțiunile rivale și-ar fi format propria grupare, în jurul anului 2013. Organizația sa este acuzată de implicare într-un conflict violent pentru controlul teritoriului cu Cartelul Sinaloa.

Autoritățile mexicane au asociat gruparea cu aproximativ 20 de milioane de pastile de fentanil confiscate în 2024. Această asociere nu înseamnă, în sine, că responsabilitatea personală a lui Meza Flores a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească.

Arestarea are loc în timp ce Mexicul își intensifică acțiunile împotriva cartelurilor, pe fondul presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump pentru limitarea traficului de droguri peste granița sudică a Statelor Unite.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a adoptat o poziție mai fermă față de organizațiile criminale și a acceptat o cooperare mai strânsă cu Washingtonul, dar a respins intervenția directă a trupelor americane pe teritoriul mexican.