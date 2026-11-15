International

Captură de droguri în Atlantic. Marina franceză a interceptat o ambarcațiune care transporta tone de cocaină

Captură de droguri în Atlantic. Marina franceză a interceptat o ambarcațiune care transporta tone de cocainăAmbarcațiune semi-submersibilă. Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Marina franceză a interceptat o ambarcațiune semi-submersibilă care transporta mai multe tone de cocaină, în timpul unei operațiuni desfășurate joi în Oceanul Atlantic. Membrii echipajului au încercat să scufunde nava în momentul în care au observat apropierea unei fregate franceze. Autoritățile au reușit să recupereze patru suspecți și o parte din droguri, arată AFP.

Planul traficanților de cocaină, dejucat în Atlantic. Au reușit să scufunde nava, dar au fost prinși

Potrivit informațiilor transmise duminică de autoritățile franceze, ambarcațiunea nu avea niciun pavilion. În momentul în care fregata s-a apropiat, trei persoane aflate la bord au sărit în apă, în timp ce un al patrulea membru al echipajului a încercat să activeze mecanismul de scufundare.

„Echipa de control a reuşit să urce pe punte şi să îl scoată pe al patrulea membru care a avut timp să scufunde nava, care s-a scufundat în mai puţin de trei minute”, au indicat, într-un comunicat comun, Ministerul francez al Apărării şi prefectura din Martinica (Antilele Franceze).

Captură de cocaină în Rusia

1 tonă de cocaină descoperită în Rusia. sursa: arhivă EVZ

Doar 146 de kilograme de cocaină au fost recuperate

Cei patru suspecți au fost salvați înainte ca ambarcațiunea să dispară sub apă. În urma intervenției din Atlantic, echipele franceze au reușit să recupereze pachete de cocaină „cu o greutate totală de 146 kg”.

Vești foarte proaste pentru șoferi. Ce se va întâmpla în București
Vești foarte proaste pentru șoferi. Ce se va întâmpla în București
Indexarea pensiilor în 2027: majorare de 7,3% sau creștere în două etape. Ce variante sunt analizate de Guvern
Indexarea pensiilor în 2027: majorare de 7,3% sau creștere în două etape. Ce variante sunt analizate de Guvern

Cantitatea recuperată reprezintă însă doar o mică parte din încărcătura transportată. Potrivit autorităților, alte câteva tone de droguri s-au scufundat odată cu nava.

“Restul mărfii, câteva tone, s-a scufundat împreună cu semi-submersibilul”, adică o “ambarcaţiune artizanală sau semi-artizanală concepută pentru a naviga la nivelul apei”, conform comunicatului.

Operațiune fără precedent pentru marina franceză

Autoritățile franceze au descris intervenția drept una „fără precedent” pentru marina țării. Misiunea s-a desfășurat în baza convenției ONU privind dreptul mării, cu sprijinul elicopterului aflat la bordul fregatei și al unui avion american de patrulare maritimă.

Operațiunea s-a desfășurat sub coordonarea operațională a agenției interministeriale americane pentru combaterea traficului de droguri.

Stiri calde

21:50 - Întoarcere spectaculoasă în fotbal. La 46 de ani, Ronaldinho a debutat pentru Ravenna și a făcut mare vâlvă
21:39 - Ce să mănânci în Postul Crăciunului 2026. Idei de preparate gustoase fără carne, ouă și lactate
21:29 - Clipe de coșmar pentru 180 de români aflați într-un avion spre România. Ce s-a întâmplat la bord
21:18 - Pericol pentru navigație în apropierea gurilor Dunării. Anunțul făcut de ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, după ...
21:09 - Tentativă de fraudă la rezidențiat, la Timișoara. Trei candidați, reținuți după ce au fost prinși cu echipamente de c...
21:02 - Captură de droguri în Atlantic. Marina franceză a interceptat o ambarcațiune care transporta tone de cocaină
20:54 - Naționala României s-a mutat în fața suporterilor înainte de meciul decisiv cu Bosnia. Anunțul făcut de FRF
20:44 - Creierul uman, cartografiat la un nivel fără precedent. Noi indicii despre mecanismele din spatele unor afecțiuni grave

HAI România!

Capcana de la Taipei/Afacerea JensenHuang

Capcana de la Taipei/Afacerea JensenHuang

Ce urmărește Rusia în negocierile cu SUA. Miza depășește războiul din Ucraina

Ce urmărește Rusia în negocierile cu SUA. Miza depășește războiul din Ucraina

Europa, ținta unui război hibrid. Scenariul prezentat de Tudor Păcuraru

Europa, ținta unui război hibrid. Scenariul prezentat de Tudor Păcuraru

Proiecte speciale