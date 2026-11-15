Marina franceză a interceptat o ambarcațiune semi-submersibilă care transporta mai multe tone de cocaină, în timpul unei operațiuni desfășurate joi în Oceanul Atlantic. Membrii echipajului au încercat să scufunde nava în momentul în care au observat apropierea unei fregate franceze. Autoritățile au reușit să recupereze patru suspecți și o parte din droguri, arată AFP.

Potrivit informațiilor transmise duminică de autoritățile franceze, ambarcațiunea nu avea niciun pavilion. În momentul în care fregata s-a apropiat, trei persoane aflate la bord au sărit în apă, în timp ce un al patrulea membru al echipajului a încercat să activeze mecanismul de scufundare.

„Echipa de control a reuşit să urce pe punte şi să îl scoată pe al patrulea membru care a avut timp să scufunde nava, care s-a scufundat în mai puţin de trei minute”, au indicat, într-un comunicat comun, Ministerul francez al Apărării şi prefectura din Martinica (Antilele Franceze).

Cei patru suspecți au fost salvați înainte ca ambarcațiunea să dispară sub apă. În urma intervenției din Atlantic, echipele franceze au reușit să recupereze pachete de cocaină „cu o greutate totală de 146 kg”.

Cantitatea recuperată reprezintă însă doar o mică parte din încărcătura transportată. Potrivit autorităților, alte câteva tone de droguri s-au scufundat odată cu nava.

“Restul mărfii, câteva tone, s-a scufundat împreună cu semi-submersibilul”, adică o “ambarcaţiune artizanală sau semi-artizanală concepută pentru a naviga la nivelul apei”, conform comunicatului.

Autoritățile franceze au descris intervenția drept una „fără precedent” pentru marina țării. Misiunea s-a desfășurat în baza convenției ONU privind dreptul mării, cu sprijinul elicopterului aflat la bordul fregatei și al unui avion american de patrulare maritimă.

Operațiunea s-a desfășurat sub coordonarea operațională a agenției interministeriale americane pentru combaterea traficului de droguri.