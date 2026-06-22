Autoritățile australiene au anunțat una dintre cele mai importante lovituri date traficului internațional de droguri, după descoperirea a 2,7 tone de cocaină ascunse într-un buncăr subteran din apropierea orașului Sydney, arată The Guardian. Potrivit anchetatorilor, este cea mai mare cantitate de cocaină confiscată vreodată pe teritoriul Australiei.

Operațiunea s-a desfășurat într-o proprietate din Londonderry, în vestul metropolei Sydney, unde polițiștii au identificat drogurile ascunse în compartimente special amenajate sub podelele unor containere maritime. Valoarea de piață a capturii este estimată la aproximativ 500 de milioane de euro.

În urma intervenției, doi bărbați, în vârstă de 21 și 25 de ani, au fost reținuți și ulterior inculpați pentru implicare în importul și deținerea unei cantități comerciale de droguri introduse ilegal în Australia. Anchetatorii susțin că suspecții au încercat să se sustragă intervenției poliției înainte de a fi capturați.

Cei doi au fost prezentați în fața instanței și au rămas în arest preventiv. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă pedeapsa maximă prevăzută de legislația australiană, inclusiv închisoare pe viață.

Investigația face parte dintr-o operațiune amplă lansată în luna mai, după ce zeci de kilograme de cocaină au fost găsite plutind în apropierea unei rampe pentru ambarcațiuni din localitatea Midge Point, situată în statul Queensland.

Potrivit autorităților, drogurile confiscate la Sydney ar fi fost introduse în Australia pe cale maritimă, la comanda unei organizații de crimă organizată implicate în traficul internațional de stupefiante.

În anchetă, alte șase persoane au fost arestate în statele Queensland și New South Wales, fiind acuzate de participare la rețeaua de contrabandă.

Poliția australiană a anunțat că o ambarcațiune considerată esențială pentru operațiunea de trafic a fost reținută în apropierea Insulelor Solomon. Anchetatorii încearcă acum să stabilească întreaga rută folosită de traficanți și conexiunile internaționale ale grupării.

Reprezentanții Poliției Federale Australiene au explicat că amploarea operațiunii demonstrează nivelul ridicat de organizare al rețelelor criminale implicate în traficul de droguri și resursele de care acestea dispun pentru a introduce stupefiante pe piața australiană.

Experții consideră că Australia continuă să fie una dintre cele mai profitabile destinații pentru traficul de cocaină la nivel mondial. Prețul ridicat al drogurilor pe piața locală transformă țara într-o țintă atractivă pentru grupările de crimă organizată.

Datele privind consumul de droguri arată că Australia și Noua Zeelandă se numără printre statele cu cele mai ridicate niveluri de consum de cocaină din lume, ceea ce menține cererea la cote ridicate și alimentează activitatea rețelelor de trafic internațional.