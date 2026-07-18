Guvernul Australiei a anunțat un nou pachet de măsuri pentru combaterea islamofobiei, după ce autoritățile au constatat o creștere a incidentelor îndreptate împotriva comunității musulmane, potrivit publicației The Guardian.

Executivul a acceptat 35 dintre cele 54 de recomandări formulate de emisarul special pentru combaterea islamofobiei, într-un raport prezentat anul trecut.

Autoritățile australiene consideră că discursurile de ură și discriminarea nu afectează doar comunitățile vizate, ci și coeziunea socială, motiv pentru care au decis să extindă măsurile de prevenire și intervenție.

Printre măsurile anunțate se numără înființarea unui grup național dedicat educației împotriva discriminării, consolidarea colaborării dintre Poliția Federală și comunitățile musulmane, precum și îmbunătățirea sistemelor de raportare a incidentelor motivate de ură.

Guvernul intenționează, de asemenea, să sprijine proiecte educaționale și programe dedicate promovării dialogului între comunități, în încercarea de a reduce tensiunile și de a preveni radicalizarea.

Nu toate recomandările au fost însă acceptate. Executivul a respins propunerile privind modificarea legislației antiteroriste și acordarea unor protecții juridice suplimentare pentru grupurile religioase, argumentând că acestea necesită o analiză mai amplă.

Raportul amintește de atentatul din 2019 de la Christchurch, în Noua Zeelandă, când un extremist australian a ucis 51 de persoane în două moschei.

Autorii documentului avertizează că discursurile care demonizează anumite comunități pot contribui, în timp, la apariția violenței.

În opinia lor, combaterea discriminării trebuie să înceapă înainte ca aceasta să se transforme în acte extreme.

Publicarea raportului a reaprins și dezbaterea politică privind discursul public despre imigrație și religie. Premierul australian a declarat că liderii politici au responsabilitatea de a evita mesajele care alimentează divizarea societății și a subliniat că prejudecățile nu sunt înnăscute, ci sunt învățate.

Subiectul este urmărit cu atenție și în alte state occidentale, unde autoritățile încearcă să găsească un echilibru între libertatea de exprimare, combaterea extremismului și protejarea comunităților vulnerabile.

Australia este una dintre cele mai diverse țări din lume din punct de vedere etnic și religios, iar măsurile adoptate sunt considerate un test pentru modul în care democrațiile occidentale încearcă să răspundă creșterii discursului instigator la ură.

Deciziile luate la Canberra sunt urmărite și de alte state care se confruntă cu provocări similare, într-un context internațional în care polarizarea socială și tensiunile religioase au devenit tot mai vizibile.